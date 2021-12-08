Правозащитник: Новый законопроект о СБУ дает спецслужбе неограниченные полномочия
В случае принятия законопроекта 3196-д «О Службе безопасности Украины» СБУ получит практически неограниченные полномочия, будет выведена из-под контроля государства и сможет злоупотреблять своим положением, нарушая права человека.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он отметил, что СБУ так или иначе придется реформировать.
«Нельзя оставлять ситуацию так, как она на сегодня. Сегодня у нас патовая ситуация. Есть законопроект, который нещадно критикуют.
С одной стороны, говорят, что его нельзя принимать. С другой стороны, его хотят принять, и все наши западные союзники это поддерживают, несмотря на то, что они сами говорят о том, что в этом законопроекте достаточно серьёзные нарушения прав человека. Но для них долгожданная реформа СБУ важнее, чем права человека.
Их мотивы понятны, нельзя оставлять СБУ в том варианте, в каком она есть на сегодня. Это старая, не реформированная спецслужба, бесконтрольная, безнаказанная, с полномочиями расследовать преступления, которые она считает своими, с использованием этих полномочий для своей собственной пользы.
Одновременно нельзя также соглашаться с тем, чтобы принимать такой законопроект. Правозащитные организации в большинстве своём выступают против него. Их в этом поддерживает мониторинговая миссия верховного комиссара ЕС по правам в Украине.
Поэтому ситуация патовая. Нельзя всё так оставлять, нужно хоть какое-то решение, хоть в одну – хоть в другую сторону, чтобы ситуация изменилась. Если этот законопроект примут, несмотря на все предостережения, тогда можно будет концентрировать усилия на том, чтобы изменить уже принятый закон.
Если его всё-таки не примут, с учётом тех серьёзных ошибок, которые там есть, тех нарушений прав человека, которые там заложены, тогда надо срочно работать над новым законопроектом, устранить те недостатки, которые есть, и подавать его заново», – сказал правозащитник.
Основная проблема в том, что законопроект существенно расширяет полномочия Службы безопасности Украины, что приводит к нарушениям прав человека. В частности, СБУ получает полномочия временно ограничивать доступ к веб-сайтам без установления надлежащей процедуры чётких оснований и сроков этого. В противоречие Конституции СБУ получает неограниченный доступ к конфиденциальной информации о личности, получает практически бесконтрольный доступ к коммуникациям.
«Во всех этих трёх направлениях СБУ будет иметь больше полномочий, чем российская ФСБ. Это абсолютно неприемлемо. Контрразведка, которая выведена из-под действия закона о разведдеятельности, получает огромные дополнительные полномочия, которыми она будет распоряжаться по своему усмотрению», – сказал правозащитник.
Оспорить в суде действия СБУ будет невозможно с учётом секретного характера контрразведывательных мер. Основания для этих контрразведывательных мер просто безграничны. Хотя они осуществляются по решению суда, суд должен предоставить разрешение на них не позднее 6 часов с момента получения ходатайства.
Отказать в предоставлении разрешения судья может только в случае нарушения территориальной подсудности, то есть, эта процедура фактически не будет работать.
«Эти полномочия будут использоваться без какого-либо судебного контроля. Я считаю, что ни у одной из спецслужб демократической страны такие полномочия без чёткого определения ситуации, когда они могут быть использованы, просто невозможны», – заявил правозащитник.
Спасибо!
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