Правозащитник: Новый законопроект о СБУ дает спецслужбе неограниченные полномочия

В случае принятия законопроекта 3196-д «О Службе безопасности Украины» СБУ получит практически неограниченные полномочия, будет выведена из-под контроля государства и сможет злоупотреблять своим положением, нарушая права человека.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что СБУ так или иначе придется реформировать.

«Нельзя оставлять ситуацию так, как она на сегодня. Сегодня у нас патовая ситуация. Есть законопроект, который нещадно критикуют.

С одной стороны, говорят, что его нельзя принимать. С другой стороны, его хотят принять, и все наши западные союзники это поддерживают, несмотря на то, что они сами говорят о том, что в этом законопроекте достаточно серьёзные нарушения прав человека. Но для них долгожданная реформа СБУ важнее, чем права человека.

Их мотивы понятны, нельзя оставлять СБУ в том варианте, в каком она есть на сегодня. Это старая, не реформированная спецслужба, бесконтрольная, безнаказанная, с полномочиями расследовать преступления, которые она считает своими, с использованием этих полномочий для своей собственной пользы.

Одновременно нельзя также соглашаться с тем, чтобы принимать такой законопроект. Правозащитные организации в большинстве своём выступают против него. Их в этом поддерживает мониторинговая миссия верховного комиссара ЕС по правам в Украине.

Поэтому ситуация патовая. Нельзя всё так оставлять, нужно хоть какое-то решение, хоть в одну – хоть в другую сторону, чтобы ситуация изменилась. Если этот законопроект примут, несмотря на все предостережения, тогда можно будет концентрировать усилия на том, чтобы изменить уже принятый закон.

Если его всё-таки не примут, с учётом тех серьёзных ошибок, которые там есть, тех нарушений прав человека, которые там заложены, тогда надо срочно работать над новым законопроектом, устранить те недостатки, которые есть, и подавать его заново», – сказал правозащитник.