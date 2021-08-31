Правозащитник: «Режимы Загреба, Сараево и Приштины игнорируют поиск пропавших без вести сербов»

31.08.2021 12:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Союза сербов региона (Балкан) Миодраг Линта обвинил этнократические режимы Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины в нежелании заниматься поиском без вести пропавших на их территориях сербов.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, чтобы Сербия инициировала сильную политическую, юридическую и дипломатическую борьбу в международном сообществе за правду о характере войн и массовых страданиях сербского народа в бывшей Югославии, – заявил сербский правозащитник. – Основная причина сокрытия и отрицания сербских жертв – опасение поставить по сомнение абсолютную ложь о том, что якобы сербы являются главными виновниками войн в бывшей Югославии и что только они совершали преступления. При этом хорваты, мусульмане и албанцы были лишь невинными жертвами так называемой великосербской агрессии и вели исключительно оборонительные войны».

Линта считает, что Белграду очень важно настоять на том, чтобы международное сообщество провело существенную реформу института поиска пропавших без вести, чтобы вывести из тупика ситуацию с пропавшими без вести сербами.

«Невозможно говорить о примирении и взаимном доверии в бывшей Югославии, пока не будут возбуждены уголовные дела по многочисленным преступлениям против сербов и пока все жертвы не будут в равной степени уважаться, независимо от национальности и религии, – отметил правозащитник. – Так Хорватия намеренно препятствует поиску более 1700 пропавших без вести сербов, потому что в хорватском списке пропавших больше сербов, чем хорватов. В Хорватии известно 36 массовых захоронений, в которых из-за отсутствия политической воли не эксгумируются останки более 150 убитых сербов. При этом в судебно-медицинских учреждениях уже эксгумированы около 900 тел жертв воны, из которых более 500 являются сербами».

Линта также напомнил, что в течение восьми лет Хорватия отказывалась добавить 630 пропавших без вести сербов в свой официальный список пропавших без вести. Схожая ситуация, по его словам, наблюдается и в Косово, где албанский сепаратистский режим не допускает сербских специалистов обследовать предпологаемые места массовых захоронений косовских сербов. Одновременно с этим бошнякские власти БиГ всеми способами препятствуют процессу поиска 1 652 пропавших без вести лиц сербской национальности.

«Институт пропавших без вести является инструментом в руках бошнякской политики, потому что поиск пропавших без вести сербов полностью прекращен. С момента его основания в 2008 году Институт пропавших без вести лиц БиГ идентифицировала только 266 сербских гражданских лиц», – отметил председатель Союза сербов региона.