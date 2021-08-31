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31.08.2021 12:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Военные преступления, Война, Дзен, Косово, Политика, Сербия, Хорватия
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Правозащитник: «Режимы Загреба, Сараево и Приштины игнорируют поиск пропавших без вести сербов»

Председатель Союза сербов региона (Балкан) Миодраг Линта обвинил этнократические режимы Косово, Хорватии, Боснии и...

Председатель Союза сербов региона (Балкан) Миодраг Линта обвинил этнократические режимы Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины в нежелании заниматься поиском без вести пропавших на их территориях сербов.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, чтобы Сербия инициировала сильную политическую, юридическую и дипломатическую борьбу в международном сообществе за правду о характере войн и массовых страданиях сербского народа в бывшей Югославии, – заявил сербский правозащитник. – Основная причина сокрытия и отрицания сербских жертв – опасение поставить по сомнение абсолютную ложь о том, что якобы сербы являются главными виновниками войн в бывшей Югославии и что только они совершали преступления. При этом хорваты, мусульмане и албанцы были лишь невинными жертвами так называемой великосербской агрессии и вели исключительно оборонительные войны».

Линта считает, что Белграду очень важно настоять на том, чтобы международное сообщество провело существенную реформу института поиска пропавших без вести, чтобы вывести из тупика ситуацию с пропавшими без вести сербами.

«Невозможно говорить о примирении и взаимном доверии в бывшей Югославии, пока не будут возбуждены уголовные дела по многочисленным преступлениям против сербов и пока все жертвы не будут в равной степени уважаться, независимо от национальности и религии, – отметил правозащитник. – Так Хорватия намеренно препятствует поиску более 1700 пропавших без вести сербов, потому что в хорватском списке пропавших больше сербов, чем хорватов. В Хорватии известно 36 массовых захоронений, в которых из-за отсутствия политической воли не эксгумируются останки более 150 убитых сербов. При этом в судебно-медицинских учреждениях уже эксгумированы около 900 тел жертв воны, из которых более 500 являются сербами».

Линта также напомнил, что в течение восьми лет Хорватия отказывалась добавить 630 пропавших без вести сербов в свой официальный список пропавших без вести. Схожая ситуация, по его словам, наблюдается и в Косово, где албанский сепаратистский режим не допускает сербских специалистов обследовать предпологаемые места массовых захоронений косовских сербов. Одновременно с этим бошнякские власти БиГ всеми способами препятствуют процессу поиска 1 652 пропавших без вести лиц сербской национальности.

«Институт пропавших без вести является инструментом в руках бошнякской политики, потому что поиск пропавших без вести сербов полностью прекращен. С момента его основания в 2008 году Институт пропавших без вести лиц БиГ идентифицировала только 266 сербских гражданских лиц», – отметил председатель Союза сербов региона.

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