Правозащитник: В Китае несправедливо задержали и пытают гражданина РФ

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Во даже относительно дружественных Москве государствах, несправедливо задерживаются и подвергаются пыткам граждане России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский правозащитник Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди нарушений прав россиян – бессудные и противоправные задержания, произвольные приговоры суда. В числе граждан России, находящихся в заключении за рубежом, это несколько человек в США. Среди стран, где томятся в заключении россияне, можно назвать Францию, Индонезию, Индию, Турцию, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Китай, Литву, Эстонию, Украину, Молдавию. Многие из этих граждан задержаны и осуждены несправедливо, либо находятся в совершенно невыносимых условиях», – сказал Брод.

По его словам, в Китае уже четыре года содержится в предварительном заключении гражданин РФ Артур Материкин, мать которого в министерства и правозащитные организации России, заявляя о несправедливости заключения и применяемых пытках.

«Она обращается и в нашу организацию, и в Министерство иностранных дел, заявляя о бездействии китайских адвокатов, о том, что подписанные протоколы допросов на китайском языке были с искажением смысла. В отношении её сына оказывалось психологическое и физическое давление, вплоть до пыток электрошокером, голодом. И говорит о перекладывании ответственности с настоящих виновных на россиян», – добавил правозащитник.

Он говорит, что этот вопрос поднимал лично глава МИД РФ Сергей Лавров, однако удалось добиться только относительного ускорения дела. Приговор Артуру Материкину до сих пор не вынесен.

«Больно читать такие письма, и таких обращений мы получаем ежегодно сотни», – резюмировал Брод.