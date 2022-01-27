Правозащитник: Зеленский сильно пожадничал с «мотивацией» за вакцинацию

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Новости Украины

Пресловутая тысяча гривен, которую власти Украины дают вакцинировавшимся, не мотивирует людей прививаться. С учетом того, что лечение заболевшего коронавирусом обходится дорого, за вакцинацию следовало бы платить больше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат, президент «Лиги защиты прав человека» Игорь Годецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство говорит, что на тех, кто лечится, тратится 20-30 тысяч гривен. C другой стороны, пан Зеленский сегодня от щедрой души даёт тысячу гривен тем, кто вакцинировался. Возникает вопрос – если ты 20-30 тысяч тратишь на лечение, то отдай хотя бы 10 тысяч за вакцинацию. У тебя будут очереди стоять», – отметил он.

«Это проблемы здравоохранения, плохой работы государства с системой здравоохранения. Сразу понятно, что вопрос не в эпидемии. И вот как раз разные подходы к этим вещам – сколько мы тратим на лечение, и сколько мы тратим на вакцинацию – сразу показывают кто ворует», – заключил Игорь Годецкий.