Правозащитники напомнили о 29-летии кровавой этнической чистки сербов в боснийском Купресе

05.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Документально-информационный центр «Веритас» напомнил о том, что 29 лет назад хорватские боевики убили 54 сербских ополченцев и мирных жителей на территории плато Купрес, а 150 сербов были отправлены в лагеря в Западной Герцеговине и в Хорватии.

За эти преступления, совершенные в 1992 году, до сих пор никто не понес наказания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Документально-информационного центра «Веритас», в массовых убийствах и издевательствах над сербами приняли участие хорватские нацгвардейцы (ZNG), неоусташи из нацбатальонов HOS, без зазрения совести действовавшие на территории соседнего государства, а также подразделения боснийских хорватов HVO.

Хорватские боевики начали наступление на сербские села на плато Купрес в Боснии 3 апреля 1992 года, а к 6 апреля оккупировали все плато, включая районный центр. В тот же день хорватские боевики собрали около шестидесяти бойцов сербской Территориальной обороны и гражданских лиц в ресторане компании «Квалитет» в Купресе, после чего убили Стево Лугоню и Драгана Челебича на глазах других заключенных.

На следующее утро, 7 апреля, заключенных заставили идти полуголыми по снегу и холоду в Шуйицу, что в 23 километрах от Купреса, и по дороге застрелили Жарко Живанича. Из Шуйицы пленных сербов доставили на грузовиках в Сплит, по дороге избивая их и издеваясь, особо усердствуя над Петаром Спремо, который позже скончался в лагере «Лора» от последствий пыток.

По прибытии в «Лору» сербы из Купреса обнаружили десяток соседей, захваченных в Дони-Маловане, и еще несколько сербов из Пребиловаца и Мостара. В «Лоре» они подверглись жестоким пыткам током, их били головами о стену и заставляли бить друг друга.

После шести дней, проведенных в «Лоре», их на грузовике привезли в Задар и разделили на две группы, где в течение следующих двух дней постоянно избивали. После пленных снова погрузили в грузовики, отправив в Эминово Село неподалеку от Дувно, где узники снова подверглись издевательствам и жестокому обращению.

Двумя днями позже арестованные сербы были переведены во Вргорац, а перед переводом восемь из них были отделены от группы: братья Драган и Миливойе Машичи, братья Радован и Марко Машичи, Ратко Лугоня, Джоко Марич, Никола и Душан Дувняки. Во Вргораче Миле Спремо скончался в камере в результате избиения, и пленные похоронили его в соседнем карьере.

После шести дней, проведенных во Вргораце, сербы из Купреса были доставлены в Любушку, где они пробыли в общей сложности 20 дней, из которых первые десять дней их постоянно пытали.

Несчастные были обменяны 14 мая 1992 года в Житнице неподалеу от Дрниша. Стояна Зубича доставили на обмен на носилках, и он скончался в больнице в Книне на третий день после обмена. Девятью днями ранее там же обменяли священника Зорана Перковича с восемью сломанными ребрами.

Останки замученных братьев братьев Спрема были переданы сербской стороне в ноябре 1993 года. О судьбе шестнадцати сербов, выделенных из группы в Задаре и Эминовом Селе, и по сей день ничего неизвестно. За убийства и пытки беззащитных людей к уголовной ответственности никто привлечен не был.

Согласно переписи 1991 года в Купресе проживало около 5 тысяч сербов, сейчас в этом районе, входящем в Федерацию (хорватско-бошнякскую) Боснии и Герцеговины, живут всего 600 сербов.