Правозащитники обратили внимание ЕС на украинский антисемитизм

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Законодательная практика Украины фактически работает на поощрение антисемитизма и антисемитского вандализма.

Об этом в ходе 14-го рабочего заседания СРВЧИ ОБСЕ заявил представитель «Европейского центра поддержки демократии», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Особую озабоченность вызывает то, что растёт доля преступлений на почве антисемитизма и другие преступления, направленные против этнических меньшинств. Однако одно дело, когда государство борется с этими явлениями и другое – когда оно косвенно их поощряет.

Поощрять можно двумя путями: либо путём саботирования расследования преступлений, либо путём принятия законов, косвенно поощряющих такие преступления», – заявил спикер.

По его словам, в 2018 году на Украине из 82 эпизодов преступлений на почве межнациональной ненависти до сих пор нет решений по 71-му делу.

«Это одна проблема, а вторая – законодательная практика Украины. Я не могу назвать ничем, кроме поощрения антисемитизма и антисемитского вандализма закон Украины от 2015 года о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которые не только объявляют героями палачей еврейского народа, но и вводят ответственность за отрицание их якобы положительной роли в борьбе за независимость. Фактически после принятия закона мы можем говорить о возрождении государственного антисемитизма на Украине, пусть и в косвенной форме. Стоит ли удивляться, что страна лидирует по числу актов антисемитского вандализма?

Палачам ставят памятники, что не может не отражаться на росте антисемитизма в общественном сознании. Ведь памятники ставят не только Бандере и Шухевичу – лидерам организаций украинских националистов, которых институт нацпамяти Украины недавно приравнял к величайшим людям ХХ века, наряду с Черчиллем, Рузвельтом и Де Голлем – памятники ставят людям, лично убивавшим евреев: Василию Вахе, Ивану Бутьковскому, Ярославу Стецько и многим другим. Причём часто памятники ставятся в местах массового уничтожения еврейского населения», – рассказал правозащитник.

«А теперь представьте, что украинский обыватель знает, что тем, кто отрицает героизм этих деятелей, грозит уголовное преследование, но при этом он знает, что эти деятели убивали евреев. Он также знает, что тем, кто призывает к многоязычию в мультиэтничной Украине, грозит наказание до 10 лет лишения свободы как за попытку свержения конституционного строя в соответствии с недавно принятым законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Какие мысли появляются у него в голове?» – добавил оратор.

Также он призвал украинские власти передать в Венецианскую комиссию для экспертизы закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на предмет соответствия международному праву на правах национальных меньшинств.