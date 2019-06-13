Правозащитники ООН разочарованы: за пять лет так и не расследованы убийства на Майдане и в Одессе

13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

По прошествии пяти лет украинские правоохранители так и не определили виновных в массовых убийствах на Майдане и в Одессе, произошедших в 2014 году.

Об этом в ходе брифинга заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Прошло пять лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследования и судебные процессы являются затяжными и неэффективными. Хотя мы определяем прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура, виновные в совершении 98 убийств на Майдане и 48 убийств и насильственных смертей в Одессе не найдены», – констатировала она.

Кроме того, представитель миссии ООН отметила тот факт, что убийства и нападения на украинских правозащитников и представителей СМИ также не были расследованы правоохранительными органами страны.

«Судебное расследование об убийстве журналиста Олеся Бузины, которое произошло четыре года назад, начнется заново, что еще больше затягивает осуществление правосудия. Судебное рассмотрение длилось один год и четыре месяца, а в мае этого года председательствующий судья объявил о самоотводе.

В следующем месяце пройдет три года, как был убит другой журналист – Павел Шеремет. Следствие до сих пор ищет виновных в этом преступлении.

Несмотря на то, что за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк были осуждены пятеро лиц, те, кто приказал и заплатил за это преступление, еще не были привлечены к ответственности.

Хотя в феврале, марте и апреле 2019 года наблюдалось уменьшение количества нападений на представителей СМИ, два жестоких нападения произошло мае и июне в Черкассах и Харькове.

Мы призываем правоохранительные органы обеспечить быстрое и эффективное расследование всех нападений, которые сужают гражданское пространство», – резюмировала Фиона Фрейзер.