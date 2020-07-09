Правозащитники требуют незамедлительную денацификацию украинской полиции

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для того, чтобы остановить насилие и откровенный террор на улицах Украины, необходимо срочно денацифицировать и деполитизировать правоохранительные органы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что конгресс США признал украинский полк «Азов» нацистской организацией.

«Она, конечно, нацистская, с нацистской символикой и вопреки украинскому законодательству она не просто действует, а когда люди откровенно угрожают, а потом воплощают свои угрозы насильственного характера вплоть до убийств, то есть все основания для запрета этой организации и не только её. Речь шла и о запрете ультраправой партии «Свобода» после того, как её представители бросили гранату 31 августа 2015 года, было убито четыре нацгвардейца.

Есть все основания для запрета этих организаций, но это не решит системной проблемы. Проблему надо решать таким образом: в первую очередь – эффективное и быстрое расследование всех преступлений, которые они совершили. Мы видим, что начиная с убийства Бузины, заканчивая – даже не заканчивая, к сожалению, убийством молодого рома под Львовом, эти люди просто ходят на свободе», – заявил Чемерис.

«Но проблема не только в этом. У нас необходимо сделать деполитизацию и денацификацию правоохранительных органов. Потому что, например, замминистра внутренних дел по фамилии Троян, который был членом «Азова», когда он был руководителем в Киевской области, там как раз происходили ксенофобские погромы», – добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, проблему усугубляет ещё то, что нацистские организации получают финансирование из госбюджета.

«Финансирование из регионального бюджета, из министерства ветеранов, из МВД, министерства молодёжи и спорта. Из киевской городской администрации – представители С14, той же «Муниципальной варты», которые по сути выполняют вместе с полицией правоохранительные функции. То есть нам нужно это понять. И если бывшая власть использовала эти формирования в своих политических целях, то, очевидно, что и эта власть хочет их использовать для борьбы с такими оппонентами, как «Партия Шария», партия Медведчука.

Поэтому нужно понимать, что для того, чтобы остановить насилие на улицах, украинцам нужно комплексно решать эти вопросы, который власть пока что решать не собирается», – заключил Чемерис.