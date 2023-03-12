Правящая «Грузинская Мечта» позорно сдала позицию. Что дальше?

Власти Грузии дрогнули под нажимом уличной толпы – оппозиция одержала победу – ненавистный ей закон об «иноагентах» не будет принят. Правящая «Грузинская Мечта», до последнего момента убеждавшая своих сторонников, что отступления не будет, позорно сдалась!

Свой же законопроект, который был внесен в парламент на рассмотрение и принят в первом чтении, власть специально провалила (отозвать его уже не получалось, так как было положительное голосование в первом чтении, после чего и начались беспорядки саакашистов). Депутаты «Мечты», поджав хвосты, через заднюю дверь спешно покинули здание парламента под унизительные выклики торжествующих оппозиционных депутатов.

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Вопросом, что же случилось в ночь с 8-го на 9 марта, почему резко поменялась позиция власти, – задается вся Грузия!

«Мечта», принявшая законопроект в первом чтении, сначала демонстрировала, что отката назад не будет. Власть дерзнула довольно жестко разогнать (дважды подряд 8-го и 9-го марта) акцию с применением слезоточивого газа, «Мечта» в лице ее лидера Ираклия Кобахидзе дала жесткую политическую оценку событиям (практически как попытку госпереворота).

И вот, сразу после разгона демонстрантов, власть внезапно сдалась – за одну ночь и, в результате, проснувшаяся на следующее утро страна узнала об ошеломляющей новости, что законопроект будет отозван из Венецианской комиссии, и будет заблокирован в парламенте самой же «Мечтой»!

Оправдания правящей партии в духе того, что нельзя было допускать противостояния полиции с молодежью, – не выдерживает никакой критики. Ведь и три года назад полиция в эту же молодежь стреляла резиновыми пулями на поражение, оставив некоторых из них без глаз. И на сей раз митингующей молодежью также была предпринята попытка атаковать и занять здание парламента с целью блокирования его работы. То есть, у правоохранительных органов и на этот раз имелись те же основания, право и мотивация защитить государственное учреждение от нападения!

Но власти побоялись пойти на более жесткие меры против протестующих, побоялись возможной жертвы, что дало бы повод задействовать куда более опасный состав «революционеров». То есть, власти не пошли на обуздание акций, что потребовало бы более жестких действий и, возможно, объявления чрезвычайного положения с временным запретом митингов и демонстраций!

Как утверждает один из лидеров правящей партии, весьма осведомленный Гия Вольский, «из Украины приехали сторонники Саакашвили, которые, используя энергию молодежи, попытаются» устроить переворот.

Но отступление перед лицом угрозы включения в дело грузинских боевиков, приехавших из Украины, показывает неготовность силовых структур защитить в стране конституционный строй и законность. Можно предположить, что правящая верхушка не надеется ни на армию, ни на полицию, ни на спецслужбы, она не надеется также и на активную поддержку населения в случае вооруженного противостояния.

В протестах, продолжающихся примерно неделю, участие принимала в основном молодежь, а конкретнее – студенческая молодежь, агрессивно настроенная русофобская публика, взращиваемая в течении почти двух десятилетий несколькими престижными ВУЗ-ми страны. Эти ВУЗ-ы еще со времен «Революции Роз» были захвачены выходцами фонда Сороса. В них прежний профессорско-преподавательский состав стремительно был сменен на удобный прозападный.

С целью недопущения альтернативного идейного течения кроме как ультраправого либерального, с ярко выраженной прозападной позицией, в высшей школе были проведены соответствующие реформы. ВУЗ-ы стали рассадником проамериканской, либеральной молодежи и профессоров и, следовательно, одной из серьезных баз и кузниц кадров для проамериканской общей платформы, для политических партий и НПО, для корпуса разного рода «экспертов» в сфере политики, экономики, в области прав человека, экологических проблем, градостроительства и так далее.

Так вот, основной движущей силой последних выступлений стали как раз студенты и преподаватели из этих ВУЗ-ов. Массовую мобилизацию студентов можно рассматривать как своего рода тактический замысел оппозиции. Задвинув политиков на вторые роли, оппозиция стремилась представить акции как протесты общественности. Однако состав уже ставших узнаваемыми в лицо молодых протестантов свидетельствует о постепенной деградации прозападной оппозиции, потерявшей маломальскую поддержку среди населения страны.

Если в 2003 году «Революцию Роз» поддержала довольно серьезная часть общества, на данный момент такая картина не наблюдается. Сказывается и идейная скупость, когда митингующие не могут выдвинуть актуальные лозунги социального характера, тогда как «революционеры с розами» ровно 20 лет назад широко использовали социальный популизм в духе борьбы за справедливость против коррупции.

Либеральное идейное течение выродилось в идею защиты всяких меньшинств (в том числе и крайне непопулярных в Грузии сексуальных меньшинств) и взятых отдельно, изъятых из общего контекста проблем социального характера. Оно выродилось потому, что тридцатилетняя экономическая и социальная практика безальтернативной государственной идеологии либерализма показала всем слоям населения (в том числе и пресловутому «среднему классу», таявшему на глазах из-за перманентного экономического кризиса) абсолютную ущербность и бесперспективность. Планы экономического и социального возрождения, представленные праволиберальными силами, берущие за основу свободу рынка и либеральную идеологию, уже не поддерживаются массами.

Кстати, последние поправки ценовой политики правительства и определение верхней планки цен для ряда социально значимых продуктов является доказательством этого утверждения. Правительство Грузии тем самым нарушило святые либеральные принципы управления экономикой и вторглось в права монополий (частников, бизнесменов), перехватив инициативу определения цен на импортные, да и производимые внутри страны продукты. С другой стороны, этот шаг правительства Грузии косвенно доказывает весьма плачевное социально-экономическое положение страны и ее населения.

К примеру, по официальным данным, во время правления «Мечты» количество социально незащищенных лиц возросло более чем на 50%! В прошлом году они составляли примерно 660 тысяч человек, что больше, чем 17% населения Грузии (при явно завышенном количестве населения).

Постоянное ухудшение условий жизни и пустеющие холодильники и предопределяют преимущественно нейтральное отношение масс к ныне происходящим политическим процессам. А именно, население предположительно хотя и не будет поддерживать «революционеров», но и защищать активно правящую «Мечту» в критический момент ее противостояния с радикальной оппозицией, вероятно, тоже не станет.

Правящей силе вряд ли стоит рассчитывать на массовую благосклонность населения к себе, как это было 2012 году, когда именно всеобщая поддержка общественности Грузии вызвала падение профашистской диктатуры Саакашвили и обеспечила триумфальную победу «Грузинской мечте».

Примечательно, что, начиная с 2016 года, в Грузии примерно половина избирателей перестали ходить на выборы. По данным социологических опросов, большинство населения не доверяет ни одной, включая правящую, политической силе, представленной на политической авансцене. Последняя полностью расчищена от левого тренда. Левая платформа в Грузии подавлена и маргинализирована стараниями и «Мечты» и ее предшественника – профашистской власти Саакашвили.

Широкие слои населения сегодня не пойдут ни за либералами, ни за консерваторами, а поддержат левую платформу, если она будет представлена как достаточно системная альтернатива обеим вышеупомянутым общественным направлениям. При этом, степень вероятности поддержки политической силы, стоящей на левой платформе, будет выше, если она не будет отвергать, а наоборот, будет стоять на общественном опыте советского социализма. По этой причине эффективным способом нейтрализации проамериканского реваншизма в Грузии может послужить только усиление левого сопротивления давлению США.

Именно отсутствием поддержки со стороны широких слоев населения и неимением твердой почвы под собой и объясняется метание «Мечты» от кичливо-жесткой позиции обуздать правонарушителей и не допустить дестабилизацию, до неожиданного и резкого отступления от собственных позиций!

Мы абсолютно убеждены, что в случае острого противостояния «Мечта» не сможет рассчитывать на массовую и активную поддержку населения, а противостояние может перерасти в вооруженное. Этого нельзя исключать с учетом того, что агрессивные амбиции сменить власть даже не скрываются сотнями грузинских боевиков, воюющих в Украине на стороне нацистов. Объединенный Запад тоже открыто выражает свои симпатии к этим вооруженным грузинским военным, в том числе и бывшим преступникам режима Саакашвили, объявленным в розыск грузинским государством.

Так что, стоит внимательно изучить на предмет стойкости моральное состояние армии и силовых структур Грузии, моральное состояние самой правящей «Мечты», в основе своем состоящей из богатых людей и беспринципных бюрократов (помнящих о значительных премиальных прибавках и гораздо высоких реальных доходах во времена Саакашвили).

Нужно иметь в виду также то обстоятельство, что очень многие «саакашисты» сохранили свое положение во властных структурах в силу навязанной Западом «коабитации». «Мечта» не освободилась от этого опасного балласта, сохранив его, в том числе, и в силовых структурах.

Есть еще один момент, не учтенный инициаторами законопроекта. Законопроект об «иноагентах» напрямую задел огромный корпус НПО, информационных средств и политических партий. Вся проамериканская платформа – эта хорошо организованная сильнейшая платформа, мощно поддерживаемая со стороны ЕС и США и финансово, и морально, в основном держится за денежную поддержку своих хозяев. Не удивительно, что они дрались как бесы и сделали все от них зависящее, выведя на улицу подконтрольную им оболваненную молодежь.

Прошедшие в центре Тбилиси акции были демонстрацией готовности корпуса НКО, «независимых» СМИ и всех акторов проамериканской платформы пойти даже на жертвы ради сохранения привилегий.

Надо признать, они одержали весьма эффектную тактическую победу. К сожалению, мы вынуждены согласиться со словами спикера российской госдумы Володина, что «Грузия лишилась шанса на суверенитет. Законопроект об иноагентах … ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны».

Теперь и моральный перевес, и инициатива на стороне проамериканской оппозиции. Деморализованы силовые структуры, партийный актив «Мечты», государственная бюрократия.

Единственным утешением остается то, что «Мечта» уступала и раньше. В августе 2019 года были еще более ярые протесты и попытки ворваться в парламент. Под давлением и непосредственным участием ЕС «Грузинская Мечта» и тогда уступила и до неузнаваемости поменяла избирательный кодекс в ущерб своим интересам.

Натиск приутих, и власть получила возможность передохнуть и набраться сил для контрдействий. Есть основания полагать, что «Мечта» и сейчас выигрывает время, нейтрализуя непосредственную угрозу переворота, пытаясь свести до минимума аргументацию и мотивацию у бунтующей молодежи, которой явно манипулируют более опытные силы, готовые на вооруженное составляющее грузинского «Майдана».

Предположительно, именно вооруженным составляющим и напугали «Мечту» в ночь на 9 марта. Можно предполагать, что поступило предупреждение о самом агрессивном варианте смены власти с гарантированной легитимацией насилия со стороны Запада!

В результате ликует не только радикальная грузинская оппозиция, но и победивший объединенный Запад. Свидетельство тому – победные реляции Госдепартамента США, Брюсселя, президента Франции, других европейских лидеров.

Киевский «майдан» показал, что уступки только разогревают аппетиты «революционеров». Время скоро покажет, что будет дальше с Грузией.