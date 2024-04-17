Правящая «Мечта» слабеет. Ситуация в Тбилиси накаляется

Мордобоем завершилось обсуждение законопроекта об «иноагентах» в юридическом комитете парламента Грузии. В боксерском противостоянии сошлись лидер большинства и лидер одной из оппозиционных проамериканских партий Алеко Элисашвили, успевший побывать на фронте на Донбассе с оружием в руках с украинской стороны.

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В прошлом году попытка принять этот же самый законопроект (угрожающий усилением контроля над партиями и НКО, кормящимися из ЕС и США) вызвала политический кризис с очередным штурмом здания парламента в Тбилиси. Один из участников того штурма, молодой парень, бросивший «коктейль Молотова» в полицейских, на днях был помилован президентом Грузии Саломе Зурабишвили, окончательно перешедшей на сторону саакашистов несмотря на то, что на этот пост она была избрана от правящей «Мечты». Тем самым, чувство вседозволенности у потенциальных «майданщиков» укрепилось.

Видимо, так плохи дела, что, взвалив на свою голову лишние проблемы, «Мечта» пошла ва-банк и вновь инициировала законопроект, на котором чуть не свернула шею в марте прошлого года. Правящая партия вынуждена хоть как-то ограничить финансовую поддержку оппозиции, чтобы стабилизировать ситуацию к октябрю, когда будут парламентские выборы. Это риск. На акциях против законопроекта вчера уже имели место столкновения с полицией, есть пострадавшие с обеих сторон.

Очень симптоматично озвученное с грозным лицом в зале парламента предупреждение от боевого генерала грузинской армии, ныне депутата от саакашистов Деви Чанкотадзе о возможном кровопролитии и жертвах, если законопроект не будет отозван. Явная угроза! Чанкотадзе участник военных действии и в Абхазии, и в Южной Осетии, был начальником объединенного штаба ВС Грузии при Саакашвили.

Все идет к тому, что к моменту парламентских выборов в конце октября страсти будут до предела накалены! Тем более, что сама «Мечта» эти страсти и провоцирует, рубя налево и направо.

Левые партии усилиями «Мечты» маргинализованы. Этот фланг совершенно свободен и некому представлять социальную тематику. Но свято место пусто не бывает! За эту тематику плотно взялись саакашисты, а также спонсируемые с Запада лево-либеральные платформы, в том числе и часть студенческой молодежи.

«Мечта» расчищает и правый фланг от потенциальных конкурентов. «Бей своих, чтобы чужие боялись!» – словно следуя этому принципу, власти Грузии пошли на неожиданный шаг: министерство юстиции отменило регистрацию партии «Консервативное Движение Грузии», которая известна российскому читателю как сила, срывавшая попытки проведения ЛГБТ-шествий в Тбилиси. Но нарушение процедур регистрации Минюст нашло через три года после регистрации партии!

Аннулированная партия, уже успевшая собрать подписи и зарегистрироваться в ЦИК-е как субъект выборов-2024, рассматривалась как союзница «Мечты» – «силовое крыло» в вероятных баталиях с прозападными силами. Она несколько раз уже выручала «Мечту», нейтрализуя митингующую толпу саакашистов. Но, очевидно, консерваторы бы также отняли часть голосов у «Мечты», которая вынуждена хвататься за каждый мандат.

КДГ является единственной популярной политической силой Грузии консервативного толка. Она агрессивно и бескомпромиссно заменила «Альянс Патриотов Грузии», считающейся пророссийской партией и поддержанной со стороны России в течение нескольких лет. Именно поддержка с российской стороной помогла «патриотам» набрать необходимую поддержку избирателей и дважды попасть в парламент Грузии в 2016-м и 2020 годах. Хотя в силу одиозности руководителей партии (да и невнятных посылов), объявивших себя потомками почти всех царей Грузии, да еще и двоюродного брата пророка Муххамеда (соответствующий видеоконтент до сих пор муссируется в электронном пространстве), АПГ потеряла популярность раньше времени.

Стремительное овладение освободившего пространства – «консервативного фланга» новой силой было обеспечено более четкой позицией по вопросу: что нужно Грузии сделать для сближения с РФ. Они очень метко высмеивали дегенеративную идею «патриотов Грузии», ездивших в Москву через Брюссель, сесть за стол переговоров с американцами и русскими, и поговорить о том, как вернуть Абхазию и Цхинвальский регион в состав Грузии!

Так вот, «консерваторы» активно включились в политическую жизнь Грузии с самого начала и отняли у «Патриотов» еще одну тему – борьбу против LGBT. Не без поддержки со стороны правоохранительных органов, им удалось несколько раз сорвать проведение «парада меньшинств» в центре Тбилиси. «Консерваторы» опираются также и на радикальную часть духовенства, и выделяются радикальными же призывами, да и действиями на улицах (надо признать, граничащими с нарушением законодательства).

Остро выступая против социальной политики «Мечты» внутри страны и против нерешительности во внешней политике, «консерваторы» мобилизуют не только своих традиционных сторонников, но также бывших сторонников «Мечты», разочарованных ее политикой, а таких немало. Примерно половина избирателей не ходят на выборы, голосуя «ногами» в том числе.

В октябре этого года в Грузии пройдут очень важные парламентские выборы, к которым все основные силы готовятся очень основательно.

Если посмотреть на грузинский политический ландшафт, несмотря на пестроту, правильно будет разделить его на два больших лагеря – на прозападных и на условно антизападных. Условно потому, что язык не поворачивается «Мечтателей» назвать антизападниками. Да, «Мечта» не допустила открытия «второго фронта» против России, не присоединилась к антироссийским экономическим санкциям, но в Конституции (!) она закрепила положение об интеграции страны в евроатлантические структуры, а все подконтрольные ей ТВ, включая государственные, являются рупорами Запада.

«Мечта» продолжает двойную игру и живет одним днем. Нерешительность ее доведет до момента, когда или одна, или другая сторона жестко возьмет ее за фаберже. Вопрос только в том, какая из двух сторон – Россия или Запад – кто успеет раньше добраться до этого самого «места». Судя по событиям в центре Тбилиси, американцы уже идут на ползучий переворот, ослабляя «Мечту» шаг за шагом.

До выборов остается полгода, а в стране невыносимая социальная обстановка. Неслучайно «Единое Национальное Движение» и другие проамериканские партии на вооружение окончательно взяли социальную тематику, и на примере конкретных данных и постулатов вполне удачно критикуют правящую верхушку. Это им не помогает завоевать массовую поддержку, но эффективной пропагандой через сильнейшие СМИ мобилизация собственного электората успешно осуществляется. Они рассчитывают и на то, что огромное количество людей, традиционно не поддерживающих никого, и на этот раз не поддержит «Мечту», не поддержит, даже если будет такая же максимальная «всегрузинская» административная мобилизация, как это было ко второму туру президентских выборов в 2018 году. «Мечта» тогда еле протащила непопулярную Саломе Зурабишвили, гражданку Франции.

Все свидетельствует о том, что такой критический момент для правящей верхушки будет в октябре этого года. А, возможно, ситуация окажется еще и похлеще!

Проблема легитимации победы на выборах остро стояла один раз уже – в 2020 году, на последних парламентских выборах.

Тогда «Мечта» получила примерно 48 % голосов. Все прозападные партии, преодолевшие барьер, в сумме получили 42 % голосов. То есть, разница в процентах была примерно 6 пунктов – не более!

«Мечта» тогда осталась в одиночестве в парламенте (чего она страшно боялась) в силу того, что даже союзнический «Альянс Патриотов» отказался войти в парламент наряду с проамериканскими партиями. «Альянс» вместе с ними оспаривал итоги выборов! Кстати, это стало причиной окончательной маргинализации партии «патриотов», так горячо поддержанной Москвой, но потерявшей поддержку грузинского официоза, да и избирателей.

Так вот, от неминуемого кризиса легитимности в 2020-м году «Мечта» была спасена лишь четырьмя «штрейкбрехерами» из руководства «Патриотов», порвавшими с одиозным руководством своей партии и вошедшими в парламент под новым названием «Европейские Социалисты». Все четыре члена, вошедшие в парламент вопреки желанию председателю партии (того самого частого гостя Москвы – «потомка пророка Муххамеда»), являлись спонсорами партии. Поэтому еще одной мотивацией, скорее, более сильной, чем мотивация спасти «Мечту», было то, что они не захотели бросать деньги на ветер!

А кризис был очевидным. Поскольку Грузия является парламентской республикой, именно парламент формирует правительство, что усиливало страсти вокруг бойкота новоизбранного парламента. «Мечта» осталась бы совершенно голой!

Вся эта ситуация может повториться в октябре этого года, в условиях жесточайшего противостояния, когда на фоне СВО и на фоне дрейфа Армении на Запад, чего не было тогда, в Грузии может получиться нешуточное противостояние, и силовая попытка прозападного, профашистского реванша!

Более того, за четыре года «Мечта» не прибавила, а наоборот – убавила в популярности, о чем мы говорили на страницах «ПолитНавигатора» неоднократно. Именно поэтому «Мечта» не только отняла у «Консерваторов» регистрацию, но и оспаривает звание авангарда героической борьбы против LGBT. Уже «Мечта» инициирует законопроект, запрещающий гей-пропаганду, то есть, использует единственную действенную пропагандистическую уловку, что ныне может иметь в арсенале право-либеральная по сути политическая сила.

Однако, несмотря на бравирование премьера Грузии, что «Мечта» возьмет конституционное большинство, рассчитывать даже на преимущество четырехлетней давности – весьма сомнительна!

В 2020 году все оппозиционные партии, кроме партии Саакашвили, вошли в парламент благодаря низкому проходному барьеру. Теперь «Мечта» барьер подняла до 5%, но повышение никак не способствует успеху новоиспеченного сателлита под названием партия «Сила Народа». Партию создали бывшие «Мечтатели» с явного согласия политического руководства,.

Как раз угроза провала «Силы Народа» в глазах народа (единственной силы, кто не оставит «Мечту» голой в парламенте в случае бойкота со стороны проамериканских) и подтолкнула «Мечту» задвинуть «консерваторов». Последних никак нельзя считать удобными партнерами. Хотя «Консерваторы» изначально поддерживались властями, и стремительное усиление этой политической партии с множеством местных региональных офисов, мощным ТВ-каналом и социальными платформами – заслуга именно негласной поддержки. Но точно также власти и родили в свое время «патриотов», которые выглядели гораздо обузданными и спокойными.

К тому же, есть еще один немаловажный фактор – не все, но многие из первого эшелона руководства «Мечты» никак не хотят разделить власть с «несистемными», «плебеями» – потому что эти «новые» (к примеру, консерваторы) уже позиционируют себя как представители не «феодалов», то есть богатеющих на глазах высшей бюрократии, а как представители «простого народа».

Кстати, на митинге, организованном перед центральным офисом «Мечты» пару дней назад сразу после приостановки регистрации, «консерваторы» именно так и противопоставили правящую партию простому народу, ругая во всех падежах, в том числе, и неприкосновенного до того неформального правителя Грузии, миллиардера Иванишвили, публично сжигая флаги «Мечты».

Однако «Мечта» находится в таком затруднительном состоянии, что не будет решать судьбу «консерваторов» до последнего, потому, что в критический, а, может, и страшный момент возможного «майдана», все ей пригодятся! Именно этим и можно объяснить приоостановку регистрации партии, но продолжение работы ТВ-канала партии, что было бы гораздо эффективной мерой для нейтрализации конкурентов. Дело в том, что «консерваторы» уже нашли готовую зарегистрированную партию, имеющую право принять участия в выборах и, теоретически, с помощью неё смогут участвовать в грядущей кампании.

Одним словом, в Грузии ощущается запах пороха.

Мобилизация недовольных «Мечтателями» будет максимальной. Наоборот, «Мечта» не сможет максимально мобилизовать своих избирателей в силу того, что после такой же мобилизации прежде, она всегда обманывала все группы «мобилизованных».

Но самый главный обман от «Мечты» – это неизменное ухудшение материального положения большинства вместо обещанного социального рая на фоне обогащения высшей бюрократии, банкиров и бизнесменов, аффилированных с правящей элитой.

Вокруг парламента уже мобилизованы тысячи прозападных активистов. Слышны призывы снести полицию и ворваться в здание, чтобы заблокировать «русский закон». Теперь понятно, что боксерский удар по морде лидеру большинства, послужил спусковым механизмом очередной дестабилизации обстановки. И если под нажимом толпы закон в очередной раз не будет принят, авторитет «Мечты» окончательно сотрется в порошок.

«Мечта» ослаблена. Еще слабее она подойдет к выборам к концу октября. Американцы момент лучше этого не найдут. Два года Грузия противилась и, несмотря на колоссальное давление, сохранила нейтралитет по отношению к России. Объединенный Запад Тбилиси толкал на военную авантюру против Сухуми и Цхинвали. Западу как воздух нужна враждебная к России Грузия, которая, к тому же, подставит плечо зарвавшемуся Пашиняну!

У «Мечты» дела идут гораздо хуже, чем у Саакашвили в 2012-м году, когда хорошо эшелированная и дисциплинированная диктатура пала. Тогда режим дал трещину, и народ его не поддержал. А у «Мечты», играющей в «демократию», поддержки еще меньше! Ее спасает только такая же непопулярность оппонентов.

На данный момент с уверенностью можно сказать одно – Грузию опять ждут потрясения.