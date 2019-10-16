Правящие партии Сербии и Китая договорились о «вечной дружбе»

16.10.2019, Москва, Елена Острякова

Делегация Коммунистической партии Китая в Белграде встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич.

Об этом сообщает BalkanInsiht, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Член Политбюро китайской общины Ян Сяоду заявил что правящие партии двух стран – Китайская коммунистическая и Сербская прогрессивная – являются «вечными друзьями и важными партнерами», которые разделяют общие ценности служения народу.

На встрече с президентом Вучичем, который также является лидером Прогрессивной партии, Сяоду заявил, что целью визита является реализация ранее достигнутых договоренностей между двумя президентами и активизация обменов между двумя сторонами.

Сербские официальные лица поздравили своих китайских гостей с 70-летием основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Они также поблагодарили Китай за его важные инвестиции в Сербию и за его не менее важную дипломатическую поддержку в решении вопроса о Косово, независимость которого Китай не признает.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в рамках программы «Один пояс – один путь» Китай вложил 8,2 млрд долларов в инфраструктурные проекты в Сербии.

Первый существенный проект – мост сербско-китайской дружбы (мост Михаила Пупина) в Белграде, полностью возводившийся силами китайцев. После этого – автомагистраль «Коридор 11», а вслед за ним – проект по строительству скоростной железной дороги Белград–Будапешт.

Наиболее крупные инвестиции – сталелитейный комбинат «Железара Смедерево» и медная компания RTB Bor. Заявлено открытие завода по производству автомобильных покрышек.

Huawei зашла на Балканы через Сербию с перспективой запуска 5G. В начале 2019 года в рамках проекта Save city была анонсирована перспектива установки более 1 тыс. камер слежения в 800 местах Белграда. Реализацию проекта будет осуществлять Huawei. Суммируя, за последние 10 лет Китай стал ключевым инвестором в Сербии, достигнув объема финансирования в 3 млрд долларов.