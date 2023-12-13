Правые Бундестага – Шольцу: Вы допустили удар по «Северному потоку»

Константин Серпилин.  
13.12.2023 23:06
  (Мск) , Берлин
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Германия, Госизмена, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Политика канцлера Олафа Шольца вводит страну в упадок, крупнейшие предприятия уже «на чемоданах» и готовы покинуть Германию, а антироссийские санкции оказались бессмысленными и даже привели к экономическому падению немецкой промышленности.

Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика канцлера Олафа Шольца вводит страну в упадок, крупнейшие предприятия уже «на чемоданах» и...

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«В ходе вашей избирательной кампании (обращается к канцлеру Шольцу – ред.) вы неоднократно говорили об уважении к себе. А где же уважение к тем, кто ведёт экономическую деятельность в этой стране, к среднему классу в целом, к промышленности? Вместо этого вы искусственно сокращаете энергоснабжение, вы отключаете неповреждённые атомные электростанции, допускаете разрушение нашей критически важной инфраструктуры с помощью ударов по «Северному потоку» и прекращаете импорт российского газа.

И министр экономики ведёт здесь свою «зелёную» экономическую игру внутри Германии и во всём мире, и эту войну он не выиграет. Пока что он терпит неудачу, как показывают экономические санкции против России. Они приводят только к тому, что российская экономика растёт, а наша сокращается.

В Германии сегодня почти каждая вторая крупная компания думает об уходе, а каждая третья уже сидит на чемоданах. Ни слова от вас об этом, господин канцлер», – заявил Хрупалла.

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