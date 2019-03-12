Правые радикалы решат судьбу украинских выборов

12.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Праворадикальные группировки станут главным ударными инструментом для финальной битвы в президентской гонке на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы здесь обсуждаем перипетии, связанные с «Азовом», на Донбассе эти понятия – «Азов», «Айдар», «Торнадо», ничего, кроме жести, не вызывают. Один пример: отец и сын шли через блокпост, их такие деятели остановили, засунули в сухой колодец, а потом другой деятель пьяный и весёлый пришёл, достал гранату и туда бросил. И всё, эти люди закончились там – одному разорвало голову, второй умер через полтора часа”, – рассказал Мирошник.

По его словам, этих праворадикалов можно поставить лишь в одно место – “только к стенке, поскольку они убивают жителей Донбасса уже пять лет.

По словам луганского политика, полк “Азов” и связанные с ним движения являются бандформированием, а не политической силой.

“Даже Порошенко их вывел оттуда, потому что тех отморозков там уже никто терпеть не мог. Теперь они в Киеве, в Черкассах и ещё где-то. То есть он их сам вырастил, Аваков их крышевал, взял своего земляка [Билецкого], организовал ему проход в Верховную раду, профинансировал создание «Азова», создание нацбатальона и так далее», – добавил представитель ЛНР.

Он также добавил, что украинским нацистам нужна не поддержка населения, а «крыша» нужна и вооружение”.

“И они придут на площадь, пристрелят одного – они не боятся этого, это вы боитесь винтовку взять в руки, а он нет, он это проходил, он резал, убивал и готов стрелять. И ему всё равно – в Киеве, Луганске или Донецке. Это бандформирование, которое «крышует» эта власть, использует. У одних С14, у других «Нацкорпус», у третьих ещё какая-нибудь фигня – и это полмиллиона человек, которых вы прогнали через котёл под названием «АТО», и эти люди у вас будут определять политику.

И когда наступят выборы, придут эти люди, станут вокруг ЦИКа или вокруг участков и посчитают так, как они захотят. И вы ничего не сможете сделать», – подытожил Мирошник.