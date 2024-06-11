«Правые» в Европарламенте принесут проблемы Украине – киевский эксперт

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Украину ждут проблемы на ее пути в Европу из-за того, что в результате недавних выборов в Европарламент туда попало большое количество «правых», которые являются противниками поддержки Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно обратите внимание на результаты выборов в Германии, на то, как «Альтернатива для Германии» в восточных землях получила феноменально высокие результаты, – это для нас тревожный звонок, для Украины», – сказал он.

«Поскольку теперь очень много вопросов, связанных с евроинтеграцией Украины, выделение финансирования будет идти намного более туго. Хотя Урсула фон дер Ляйен намерена остаться на второй срок как глава Еврокомиссии, но теперь все будет намного сложнее и тяжелее, в том числе и для Украины», – заявил Золотарев.