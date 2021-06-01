Правый поворот Зеленского обернулся для Украины позором и катастрофой

01.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Владимир Зеленский, в расстроенных чувствах, в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловался на то, что Германия могла бы оказать Украине военную помощь «для сдерживания военной агрессии России, предоставив, например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое».

То, что Зе-гарант пробил очередное дно, – оспариванию не подлежит. Вопрос в другом: неужели жителям Украины не противно от того, что их лидер, «лицо» страны, так сказать, окончательно превратил их государство в отшельника, колонию и попрошайку?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Об этом всвоей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Глядя на современную Украину, а точнее, – её остатки, трудно поверить, что ещё 30 лет назад она была второй республикой в Советском Союзе по уровню развития промышленности. За годы «неЗАЛЕЖНОСТИ» она растеряла и даже уничтожила почти весь свой экономический и промышленный потенциал. Не требует доказательств тот аспект, что если страна не производит сложной продукции и продаёт только сырьё, в ней обязательно случится кризис. Чтобы хотя бы вернуться к показателям 1991 года, Украине необходимы десятки лет при условии, что Зеленский не успеет распродать оставшиеся природные ресурсы и промышленные предприятия.

УССР выросла до республики, где были сконцентрированы важные для военной и гражданской отраслей предприятия («Антонов», «Южмаш», Николаевский судостроительный завод, ЗАЗ, КрАЗ, ЛуАЗ и сотни других). Ближе к концу 80-х Украина производила 100% роторных экскаваторов, кукурузо- и свеклоуборочных комбайнов, выпускаемых в СССР, 95,4% угольных очистительных комбайнов, 40,5% доменного и сталеплавильного оборудования, около 47% силовых трансформаторов, 33,8% прокатного оборудования, 24% крупных электрических машин. Такой подъём был возможен благодаря тесной интеграции и взаимосвязи экономик республик СССР. Иными словами, взлёт украинской промышленности был невозможен без ударных строек силами граждан других союзных республик, продукции российских предприятий и распределения бюджетных средств именно в пользу индустриализации советской Украины. На пике развития в УССР функционировали четыре АЭС, шесть ГЭС, 43 нефтяных, 114 газовых и 46 нефтегазовых месторождения. По очень многим показателям Украина в составе Союза была «вечно второй» после РСФСР, и её экономика казалась нерушимой.

Но «незалежность» внесла в экономическое развитие Украины свои коррективы. Уже к началу 1994 года спад промышленного производства на Украине достиг 35%. Украинская продукция утратила былой спрос и поднялась в цене. Вследствие этого большинство предприятий пришлось закрыть, а станки и оборудование были порезаны на металлолом.

Но самое «интересное» ожидало Украину после победы майдана в 2014 году – оставшиеся предприятия были ликвидированы или проданы (например, «Мотор Сич»), в геометрической прогрессии растёт госдолг страны – по итогам апреля 2021 года он составил 91, 33 млрд долларов, «процветает» безработица, тарифы на коммунальные услуги подняты более, чем в 100 раз, а уровень пенсий и зарплат – минимальный. Ярчайший пример краха украинской промышленности – знаменитый авиазавод «Антонов», который за последние пять лет не выпустил ни одного самолёта (из-за запрета украинских властей сотрудничать с Россией). Ракетостроительная отрасль Украины, можно сказать, тоже умерла: легендарный завод «Южмаш» (который постмайданные чиновники переименовали в «Днепр» без российских заказов перешёл на однодневку. Вместо космических ракет рабочие предприятия собирают троллейбусы. Чтобы свести концы с концами испытательный полигон завода был сдан в аренду. Пандемия коронавируса обнажила и уничтоженный научный потенциал страны – в ней не производятся ни вакцины, ни сыворотки, население встретило смертельно опасный вирус «голыми» руками. Иными словами, Украина превратилась из производителя в потребителя. Из сильной Республики в составе сверхдержавы СССР – «незалежная» скатилась до уровня страны третьего мира.

После госпереворота-2014 политические преступники, которые на Украине стали царьками, беспрерывно льют воду на мельницу Запада. Записав «во враги» братскую Россию, постмайданные чиновники навредили только лишь украинскому населению: ВВП Украины сократился вдвое. Кроме того, сегодня «незалежная» находится на грани техногенной катастрофы в масштабах, превышающих аварию на Чернобыльской АЭС: атомные станции в стране нуждаются в модернизации, которую могут произвести только российские атомщики. Кроме того, ядерное топливо, закупаемое в США, не совместимо с АЭС Украины, построенными по советским проектам.

Как показала практика, услужению украинских чиновников перед Западом нет предела, поэтому Зе-власть решила создать для Украины ещё одного «врага» – Белоруссию. В прошлом году «слуги народа» вслед за западными хозяевами подписались под антибелорусскими санкциями. Теперь же Украина прекратила с Беларусью авиасообщение. Кто выиграет от таких манёвров Зеленского? Я знаю, кто проиграет – украинское население, которому следует приготовиться к очередному этапу экономического кризиса. Ведь по объёму товарооборота и экспорта в 2020 году Украина заняла второе место среди всех торговых партнёров Беларуси. Запрещённая ныне «Белавиа» была третьей по величине компанией, работающей на украинском рынке; в 2019 году компания заплатила в казну Украины более 20 млн долларов.

Сегодня постмайданные власти превратили Украину в страну, бесконечно ожидающую каких-либо внешних подачек: кредитов, вакцин, оружия, ЛГБТ-литературы для школьников. Касаемо оружия, на «слёзы» Зеленского о неоказанной Германией помощи ответил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: «Я убеждён, что конфликт (в Донбассе) может быть разрешён только политическими средствами. Это останется ориентиром в наших отношениях с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут».

Зеленского такой ответ вряд ли удовлетворит, ведь он настроен на эскалацию боевых действий против жителей Донбасса и отмыванию на войне денег. А населению Украины он уже заготовил очередные «обіцянки-цяцянки» о том, что Украина – «це Эвропа» и «партнёры» «незалежной» помогут ей деньгами, вакцинами, топливом.

Главная же грёза Зеленского – очередные санкции коллективного Запада против России. Выслуживаясь перед Америкой и Европой, Зе-президент бросает на погибель украинское население. Спасти украинцев может только жизнь в составе Большой России. Украинское население сейчас находится перед выбором: или возрождать производство и экономику страны под началом Большой России, или продолжать слушать словоблудие Зеленского, лишённое здравого смысла. Боже, спаси Украину!