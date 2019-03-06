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06.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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«Правый сектор» объявил Зеленского угрозой для Украины

В случае победы на президентских выборах комика Владимира Зеленского, переговоры с Москвой неизбежны, чего нельзя допустить.

Об этом в эфире канала «Guildhall» заявил лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прямая угроза нашей государственности. Потому что мир любой ценой не может быть приемлем для нормального, трезвомыслящего человека. Мир любой ценой – это обычно капитуляция и проигрыш. Мы как украинские националисты однозначно говорим, что нам нужна только победа, и по идее среди украинского политикума мы должны говорить о том, каким образом эту победу одержать, а у нас почему-то получается наоборот: обговаривается, каким образом одержать мир.

Здесь однозначно должна быть ставка, как в своё время учил Степан Бандера, на собственный народ, иных методов просто не может быть. То есть, тотальное вооружение, обучение украинского народа, чтобы одержать победу», – заявил главарь правосеков.

Он отметил, что кандидат Зеленский однозначно представляет собой угрозу для Украины.

«Во-первых, он много лет занимается тем, что выстраивает в сознании украинцев «хохляцкий образ». Постоянное издевательство над всем украинским в принципе – это уже угроза. С другой стороны, очевидно, что не он будет садиться и договариваться с Путиным, будут садиться те, кто за ним стоит», – добавил он.

«Допускаете ли вы наличие российских влияний в персоналии и во всей кампании Зеленского?» – спросил журналист.

«Может быть, может быть не напрямую, а через кого-то, как всё российское в последние годы – гибридно. Они ведут гибридную войну, гибридную информационную войну и так же гибридно могут влиять на него», – предположил Тарасенко.

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