Праздник непослушания в стране невыученных уроков

21.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Молодей человек, вас интересует, как в Одессе относятся к «Дню достоинства и свободы», который почему-то объявлен всенародным праздником Украины? – И я отвечу вам по нашей старой традиции, вопросом на вопрос!

– Представьте себе на минуточку, что в ваш дом вломилась банда отморозков, сбежавших кто из дурдома, кто — из тюряги. Кого могли — они убили, остальных — как не изнасиловали, так изувечили. Само собой, разграбив при этом все, что было нажито годами и десятилетиями, а остальное — обгадив и разрушив. И вот, вам не только не сочувствуют и не обещают наказать подонков,но и требуют радостно праздновать очередную, уже пятую, годовщину этого «судьбоносного события». Причем, делают это вдохновители бесчинств и погромов да скупщики краденого, объявившие себя «спасителями страны» и борцами за европейский выбор и идеалы демократической цивилизации!

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-Не правда ли, абсурдная картина, достойная пера Кафки и кисти Гойи! Вот, а мы — который год живем в этом кровавом бреду, вынужденно любуясь на пиршество гиен и крыс на развалинах когда-то самой благополучной республики Союза, не имея возможности сказать лишнего слова под дулами автоматов и ножами громил.

Нет, я не буду вам повторять азбучные истины о том, что под маркой революции — смены общественно-политического устройства государства, мы получили олигархически-фашистский переворот, в коем туповатых жадин сменили кровожадные ублюдки при помощи отъявленных неонацистов и продажных либерастов. Я не стану вспоминать то, что за эти пять лет Украина расточила все, что было еще не украдено и уничтожено в предыдущие годы «самостийности». И дело даже не в том, что доллар вместо 8 гривен теперь стоит 28, а коммунальные платежи и цены на самое необходимое превысили все возможные и разумные пропорции доходов и расходов граждан той самой вожделенной Европы.

Главное в том, что стряслось пять лет тому назад — это необратимая и окончательная трансформация «незалежной украинской державы» в «серую зону», зону перманентной нестабильности между Россией и Европой. И жуткая в своей очевидности логика невыученных уроков истории буквально вопиет! Ведь исторически, любая попытка отделения земель Украины-Малороссии от общего русского триединого мира, была всегда только на руку его общим, извечным недругам с Запада. От мазепинской измены — до петлюровской марионеточной державы да несостоявшегося бандеровского царства ужаса… Всякий раз несло это многострадальному народу бесконечные жертвы, братоубийственную рознь да разруху. Вот и на сей раз «проект самостийная Украина» обернулся появлением на карте Европы некоей черно-серой дыры, где продажная хунта развязала гражданскую войну на Донбассе , норовя добавить к ней еще и войну религиозную, пытаясь навязать вопреки всем законам Божьим и людским, раскол православия.

И всем, кто окончательно не потерял разум и совесть, ясно: страна, появившаяся на свет под лозунгами «Москаль съел твоё сало» и «Геть от Москвы», как прежде всего, русофобское образование, была изначально обречена. Ибо не может быть сплошной негатив — национальной идеей. Да и создание мононационального, ультра-националистического, режима в полиэтнической стране, где русский язык родной для, как минимум, 60 процентов населения, – опасный нонсенс..

И даже Европа, все эти годы поддерживавшая майданное безумие, потихоньку отстраняется от вороватого и ненадежного режима хунтарей. Кто-то, как Германия, все-таки, предпочитает выгодное сотрудничество с Россией, заодно и опасаясь наплыва одичавших мигрантов с Украины. Кто-то — как Польша, не может простить старых злодейств бандеровцев, ставших кумирами нынешнего украинского режима, да и точит зубы на «свои исконные земли», заодно, щемя и угнетая бесправных постмайданных гастарбайтеров. Да и Венгрия с Румынией норовят раздать соплеменникам в Закарпатье, Буковине и Бессарабии свои паспорта, мечтая о присоединении этих земель…

И глядят на это с брезгливостью чехи, хорошо помнящие, чем обернулся для них нацизм, и кем тогда были «самостийщики»…

И даже Штаты, бывшие главным закоптерщиком и вдохновителем этого переворота, что-то поутихли в своей поддержке прожорливых и абсолютно недееспособных «союзников», ограничиваясь жалкими подачками военного «сэконд-хенда» да прочими объедками с барского стола.

Предателей и мародеров никто не любит и не уважает. И руку им уже не подают, гадливо обходя на всяческих международных встречах.

Вот я вас и спрашиваю, таки что нам праздновать в этот похабный «праздник»?! – Нет, Одесса ждет совсем иного праздника, помня и о своей славной истории, и о сожженных 2 мая героях убитой «русской весны». Праздника освобождения и неизбежного возмездия иудам и палачам. Праздника возвращения истинного достоинства и настоящей свободы. И верит в то, что он не за горами!