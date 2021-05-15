Праздник продолжается: после премьеры «Туриста» в Банги состоялось шествие с российскими флагами

15.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Жители столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) вышли на пророссийский митинг на следующий день после премьеры фильма «Турист».

Тысячи граждан проследовали маршем к стадиону имени Бартелеми Боганда, где накануне и состоялась кинопремьера, собравшая от 10 до 20 тысяч зрителей.

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Фильм оказался чрезвычайно актуальным, так как в нем были отражены события и процессы, свидетелями которых стали сами участники шествия — рядовые жители ЦАР.

Некоторые активисты, вероятно, и сами принимали участие в съемках. Как заявлял советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, к процессу создания фильма были привлечены 700 местных актеров, не имеющих профессионального опыта.

Художественный фильм основан на реальных событиях и посвящен деятельности российских военных инструкторов по подготовке кадров для национальной армии ЦАР. Главным героем картины является офицер из РФ с позывным «Турист», командированный в африканскую страну. По прибытии на место он попадает в водоворот событий, связанных с попыткой бывшего президента страны Франсуа Бозизе осуществить госпереворот с опорой на местные бандформирования. Этот проект — единственная картина о ЦАР, которая вышла на государственном языке республики санго.

Именно благодаря российским инструкторам, которые с 2018 года занимаются подготовкой местных военнослужащих в рамках соглашения о военном сотрудничестве Москвы и Банги, силовики ЦАР смогли разгромить преступные группировки и вернуть контроль над территорией государства.

Перед началом показа продюсер «Туриста» Генрих Кен заявил, что фильм рассказывает о закаленной тяжелыми испытаниями дружбе между российским и центральноафриканским народами. Состоявшийся митинг свидетельствует о справедливости данного мнения.

Источник фото: Александр Васильев/РИА ФАН.