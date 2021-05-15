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15.05.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Праздник продолжается: после премьеры «Туриста» в Банги состоялось шествие с российскими флагами

Жители столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) вышли на пророссийский митинг на следующий день после премьеры...

Жители столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) вышли на пророссийский митинг на следующий день после премьеры фильма «Турист».

Тысячи граждан проследовали маршем к стадиону имени Бартелеми Боганда, где накануне и состоялась кинопремьера, собравшая от 10 до 20 тысяч зрителей.

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Фильм оказался чрезвычайно актуальным, так как в нем были отражены события и процессы, свидетелями которых стали сами участники шествия — рядовые жители ЦАР.

Некоторые активисты, вероятно, и сами принимали участие в съемках. Как заявлял советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, к процессу создания фильма были привлечены 700 местных актеров, не имеющих профессионального опыта.

Художественный фильм основан на реальных событиях и посвящен деятельности российских военных инструкторов по подготовке кадров для национальной армии ЦАР. Главным героем картины является офицер из РФ с позывным «Турист», командированный в африканскую страну. По прибытии на место он попадает в водоворот событий, связанных с попыткой бывшего президента страны Франсуа Бозизе осуществить госпереворот с опорой на местные бандформирования. Этот проект — единственная картина о ЦАР, которая вышла на государственном языке республики санго.

Именно благодаря российским инструкторам, которые с 2018 года занимаются подготовкой местных военнослужащих в рамках соглашения о военном сотрудничестве Москвы и Банги, силовики ЦАР смогли разгромить преступные группировки и вернуть контроль над территорией государства.

Перед началом показа продюсер «Туриста» Генрих Кен заявил, что фильм рассказывает о закаленной тяжелыми испытаниями дружбе между российским и центральноафриканским народами. Состоявшийся митинг свидетельствует о справедливости данного мнения.

Источник фото: Александр Васильев/РИА ФАН.


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