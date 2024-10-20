Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прибалтийский сетевой ресурс Delfi сообщает о решении властей Литвы снести “Дом Москвы” в Вильнюсе.

“Наконец-то поставлена ​​точка в истории, растянувшаяся почти на десятилетие, центр города избавится от здания-призрака, символа российской пропаганды”, – цитирует издание министра охраны окружающей среды Литвы Симонаса Гентвиласа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Государственная инспекция по планированию территорий и строительства указала в документах, что снос здания и приведение территории в порядок может стоить 1,846 млн евро без НДС. То есть, весь этот символический вандализм еще и влетит литовскому бюджету в серьезную по его масштабам копеечку.

Реклама

Издание напоминает, что идея строительства “Дома Москвы” в Вильнюсе зародилась в 2004 г. после визита в город тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, когда литовские власти были значительно алекватнее.

Тогда же было решено осуществить схожий проект в Москве – построить “Дом Вильнюса”. Разрешение на строительство было выдано в 2008 году. Однако после присоединения Крыма к России в 2014 году, от идеи строительства такого центра московские власти отказались.

В 2016 г. Вильнюсский участковый суд частично одобрил иск Государственной инспекции по планированию территорий и строительству и признал разрешение на строительство “Дома Москвы” незаконным. Суд дал три года на изменения проекта (здание было слишком высоким). В случае, если проект не будет изменен, в течение полугода здание должно быть снесено. Позже этот срок был продлен.

В 2022 году, уже после начала СВО, литовский суд разрешил Государственной инспекции по планированию территорий и строительства снести здание, а строительной компании назначил штраф в размере 300 евро за каждый день с тех пор, как истек срок его обязательств.