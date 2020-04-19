Праздник весны, труда и пандемии

19.04.2020, Минск, Артём Агафонов

Белоруссия продолжает удивлять. Можно по-разному относиться к тому, что сейчас творится в республике. Можно считать «авторские рецепты» от Лукашенко, предлагавшего лечить коронавирус водкой, трактором и баней, хоть и неудачными и неэтичными, но шутками. Можно верить в теории заговора и считать, что вирус не опасней гриппа, а все, что происходит – это сознательно спровоцированная глобальная истерия. Можно считать, что сейчас важнее поддержать экономику, а в результате карантина людям «жрать нечего будет». Все эти примеры – спорные. Да, жизнь показывает их несостоятельность и, что бы ни говорил Лукашенко и как бы ни темнил с данными белорусский Минздрав, ситуация с COVID-19 в пересчете на душу населения в республике сейчас самая худшая среди стран-соседей.

Но решение белорусского правительства провести 25 мая общереспубликанский субботник – уже не спорное, а преступное. Субботник в Белоруссии – это именно то явление, которое люди постарше помнят по советским временам. Единственное отличие – то, что он перестал быть ленинским и коммунистическим. Все тот же праздник добровольно-принудительного неквалифицированного бесплатного труда на благо государства. При всей декларируемой добровольности, для бюджетника или работника госсектора (а государство в Белоруссии так и осталось основным работодателем) уклониться от участия бывает непросто.

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Нет внятных аргументов в пользу того, чтобы выводить миллионы человек на улицу в то время, когда пик эпидемии еще не пройден, и каждый день заболевают сотни человек, и количество инфицированных растет в геометрической прогрессии. Экономический эффект от субботника – минимальный. Работы, которые на нем выполняются, не являются срочными и вполне могут быть реализованы усилиями коммунальных служб. В то же время, коллективная физическая работа большого числа людей создает огромный риск лавинообразного роста заболеваемости. Неужели подметенные скверы и покрашенные заборы стоят того, чтобы так рисковать здоровьем и жизнями людей?

Вчера в Белоруссии было зарегистрировано 4779 случаев заражения коронавирусом. Сегодня Минздрав точных данных не предоставил, но очевидно, что их число уже перевалило за 5 тысяч. 45 человек уже умерли. Для республики с населением в 9,4 миллиона человек это – очень много. При сохранении сегодняшней динамики к 25 апреля больных будет не меньше 10 тысяч. Потрудившись на благо государства, а многие, по традиции, и отметив это дело в компании и с крепкими напитками, участники субботников внесут серьезную лепту в рост этой цифры. К сожалению, вполне вероятно, что некоторые из них в итоге умрут.

В белорусском УК есть статья 336 «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов». В случае, если такое нарушение повлечет смерть граждан – виновный может получить до 7 лет тюрьмы. Конечно, те, кто организует этот субботник не рассчитывают когда-либо попасть на скамью подсудимых, но стоит все-таки помнить, что любая власть не вечна, и может случиться так, что отвечать все-таки придется.

Сейчас еще есть шанс избежать этого безумия. Формально решение о проведении субботника принял премьер и ответственным за это назначен один из его заместителей. Лукашенко еще своего слова не сказал. Вполне возможно, что чиновники, просто не думая о последствиях и боясь навлечь на себя высочайший гнев, переписали типовой документ, который принимается каждый год. И сейчас, после того, как общественное мнение закипит, Александр Григорьевич скажет очередную искрометную фразу про психоз, субботник отменит. Но, учитывая то, что субботники он любит, а в коронавирус не верит – вероятность этого небольшая.