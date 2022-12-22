Празднование дня рождения Рогозина в Донецке обернулось кровавой трагедией

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Украинская артиллерия открыла огонь по кафе в Донецке, где отмечал свой день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявляющий, что ныне принимает участие в боевых действиях на Донбассе.

«Хоценко ранен (глава правительства ДНР, – ред.) и еще три человека. Трое погибших в донецком кафе «Шеш-Беш». Дмитрий Рогозин сегодня отмечал здесь день рождения. Прямое попадание из 155 калибра», – сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский в своем блоге.

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Телеведущий Артем Шейнин утверждает, что Рогозин – в числе пострадавших.

«По имеющимся у меня сведениям из вызывающих доверие источников, сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Ранения получили также сопровождавшие его лица. Там же находился депутат ГД Алексей Журавлев, не ранен. Удар носил явно целенаправленный характер – до этого ни разу прилетов в это здание не было», – сообщил Шейнин.

«Рогозин! Бухать в ресторане в Донецке сейчас, это как устраивать кутёж с обильной жратвой и выпивкой в блокадном Ленинграде! Вы хоть в состоянии это понять своим скудным умишком?» – возмущается журналист Дмитрий Борисенко.

Его коллега журналист Александр Чаленко сообщает, что это уже не первое ЧП, спровоцированное Рогозиным.

«Наверное, этому горе-«космонавту» показалось мало, когда этой осенью через полчаса после его ухода из донецкого ресторана «Гуси-лебеди» украинцы послали туда двух 155-мм. Слава Богу, промазали. Теперь этот товарищ снова решил поиграть в рулетку со 155-мм. Ладно бы он, а так из-за его павлиньего тщеславия человека убило. Донецкие рестораторы, как только вы видите, что очередной скучающий в Москве долб***-алкоголик пришел к вам в ресторан что-то отметить, посылайте его на***, зовите охрану и срочно выгоняйте из ресторана. Иначе смерть!» – предостерегает Чаленко.

Военкор Дмитрий Стешин напоминает, что в ресторане был убит и экс-глава ДНР Александр Захарченко.

«Смерть Александра Владимировича никого и ничему не научила. Я даже затрудняюсь придумать более сладкую цель для диверсии (а этот обстрел диверсия, так как была задействована агентура) – банкет уважаемых людей в конкретном месте, которое есть на всех картах».

А обозреватель Егор Холмогоров обращает внимание, что при всём этом российская армия не обстреливает высших украинских чиновников во время их визитов на оккупированные ВСУ территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.