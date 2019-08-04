Празднование Дня ВДВ украинскими военными закончилось поножовщиной

04.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Второго августа в ходе пьяной драки украинский военнослужащий нанёс ножевое ранение своему коллеге из соседней бригады.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в связи с многочисленными случаями нарушений воинской дисциплины, повального пьянства и жалоб со стороны местного населения, командованием «ООС» было принято решение ускорить ротационные мероприятия по замене 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины на 72-ю механизированную бригаду.

«2 августа прибывшие в зону «ООС» военнослужащие медицинской роты 72-й бригады ВСУ устроили пьянку по случаю прибытия. После употребления алкоголя медики 72-й бригады вступили в конфликт с боевиками 54-й бригады, праздновавшими день ВДВ. В результате драки один из боевиков получил ножевое ранение», – рассказал Иван Филипоненко.

Он также добавил, что военнослужащий медицинской роты, нанёсший удар ножом, боясь ответственности за совершенное преступление, самовольно оставил расположение части со штатным оружием.

«В бригаде по данному факту проводится разбирательство», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.