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Европейская версия издания POLITICO .сообщает, что Россию не пригласят на празднование 80-летия «дня Д» – высадки войск союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Ранее, напомним, президент Макрон склонялся к тому, чтобы пригласить российскую делегацию. Однако, как отмечает издание, переговоры о российском присутствии на мероприятии усилили напряженность между Францией и ее союзниками по ЕС и НАТО.

«Это неподходящие условия для включения [России], учитывая агрессивную войну, начатую в 2022 году, которая в последние недели только усилилась», — заявил журналистам представитель Елисейского дворца.

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В прошлом месяце организаторы Дня Д заявили, что президент Владимир Путин не будет приглашен, но есть планы , что в мероприятии примут участие некоторые российские представители, учитывая историческую роль СССР вл Второй Мировой войне. «Официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага, причем некоторые заявили, что они были застигнуты врасплох», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что Путин принял участие в праздновании 60-й годовщины Дня Д в 2004 году, а затем снова 10 лет спустя, в 70-летнем юбилее, вскоре после того, как Россия присоединила Крым.

Прошлое присутствие России на мероприятиях «Дня Д» объяснялось важностью усилий Советского Союза по борьбе с нацистами и победе на Восточном фронте, но западные союзники Франции — особенно в Великобритании и США — тогда раскритиковали Париж.

«Чтобы внести ясность, мы всегда отдавали должное действиям Красной Армии, ее решающему вкладу в окончательную победу над нацизмом», — оправдывается президент Франции, подчеркивая участие солдат из всех бывших советских республик, а не только из России. «Мы сделаем это снова в 2024 году в рамках памятных мероприятий… посредством жестов и в рамках программы церемонии празднования Дня Д», – обещает Макрон.

По странной иронии Истории президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на памятных мероприятиях в Нормандии, хотя память о той войне в самой Украине сейчас нивелируется и стирается, как что-то ненужное в рамках идущей «декоммунизации».

Примечательно, что по официальной версии Банковой участие Зеленского в празднованиях во Франции призвано подчеркнуть, «как высадка резонирует со справедливой борьбой, которую украинский народ ведет сегодня». То есть, в переводе: украинских официалов меньше всего волнует историческая память о той войне – хоть о роли французов, хоть о роли и вкладе собственных предков. Для Киева это всего лишь очередной повод напомнить о своих нынешних требованиях.