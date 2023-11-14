«Праздновать победу пока рано» – полковник Алёхин рассказал, как будут брать Авдеевку

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Пока ещё рано говорить о каком-то окончательном успехе под Авдеевкой: для этого город сначала надо взять в полное окружение.

Об этом в эфире интернет-канала партии «Справедливая Россия – за правду» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что вокруг Авдеевки захлопнется котёл – это расхожая фраза, присущая многим нашим журналистам и военкорам. Действительно, с двух направлений мы ведём наступательные действия. Но это не говорит о том, что мы уже захлопнули эту крышку котла, и мы решили поставленную задачу. Нет, я бы не стал говорить так категорично. По моим источникам, руководящий состав авдеевского гарнизона ВСУ перебазировался на другой участок. То есть, покинули Авдеевку. Но там, внутри Авдеевки, осталась техника, вооружение, всушники огрызаются. Там идут большие огневые удары с нашей стороны. Мы пытаемся контролировать те или иные важные узловые участки, в том числе железную дорогу. Но говорить о каком-то окончательном успехе под Авдеевкой я бы не стал», – сказал Алёхин.

Он отметил, что прямой штурм города неэффективен – скорее всего, его возьмут в кольцо, и создадут коридор для засевших там боевиков.

«Многие почему-то говорят, что мы тупо будем штурмовать Авдеевку. Мне кажется, что так не произойдёт. У нас эффективно получается выдавливание противника, занятие последовательно, без серьёзных охватов и крупных прорывов, именно этого авдеевского узла обороны. Когда состоится полное окружение, это вполне возможно. Многие путают полное окружение, и оперативное – оперативного окружения не бывает. Бывает только полное окружение, кольцо. Вот, когда это кольцо замкнётся, можно оставить им какой-то узкий проход, чтобы они уходили дальше. Или мы будем их методично перемалывать в самой Авдеевке», – добавил полковник.