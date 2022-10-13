Пражские соглашения ведут к капитуляции Армении и уничтожению Нагорного Карабаха

Мы недавно писали о гастролях Никола Пашиняна в Праге, где он побывал на антироссийском форуме глав государств ЕС, которые были поданы как триумф турецкой и европейской дипломатии в деле урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Теперь это оборачивается для армян ликвидацией Нагорно-Карабахской республики (Арцаха) и признанием подчиненного положения от Баку и Анкары.

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Официальный Ереван также пытался выдать эти встречи за свою победу, прикрывшись поддержкой и посреднической ролью Франции и Европейского Союза, которые якобы защитят и спасут Армению от чрезмерных аппетитов Турции и приведут регион к миру.

В первую очередь пропагандистами выпячивалась встреча 7 октября президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, в результате которой было принято итоговое заявление.

В этом «эпохальном» воззвании, которое больше напоминает декларацию, все стороны как бы пришли к выводу о необходимости делимитации и демаркации границ в рамках будущего мирного соглашения.

«Армения и Азербайджан, еще раз демонстрируя свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Стороны заявили, что это является основой для деятельности комиссии по делимитации и следующее заседание комиссии должно состояться в конце октября в Брюсселе», – говорится в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи.

Хотя в тексте соглашения о прекращении огня от 20 ноября 2020 года были те же самые слова, как и в других заявлениях и декларациях, принятых позже. То есть на сегодняшний момент это только пожелания, тем более, что на границе Армении и Азербайджана с 7 октября не прекращаются перестрелки. Фактор «признания территориальной целостности», как мы увидим сейчас, нужен был уже совсем для другого, а именно для юридического обоснования ликвидации Арцаха.

Поэтому министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу так радовался, когда торжественно объявил 11 октября прессе о том, что практически все договорённости между Ереваном и Баку в Праге были достигнуты и идут постоянные консультации сторон, чтобы в последующем подписать уже полновесный документ и осуществить на практике те требования, которые исходили как раз только от азербайджанской стороны.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», —отметил глава турецкой дипломатии.

При этом он не случайно указал, что увязывает восстановление отношений между Анкарой и Ереваном с переговорным процессом Еревана с Баку. Якобы они не отделимы и должны проходить вместе на всех этапах, словно Азербайджан и Турция уже одно государство.

Что же означали на деле условия Ильхама Алиева, которые с самого начала надо рассматривать именно как ультиматум?

Во-первых, это требование роспуска армии непризнанной республики Арцах. Во-вторых, признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана безо всякой автономии. В-третьих, предоставление Азербайджану Зангезурского сухопутного коридора, соединяющего Баку с Нахичеванью и Анкарой. В-четвертых, начало работ по делимитации и демаркации, остающихся еще советских административных границ. В-пятых, выяснение судьбы пропавших без вести азербайджанских граждан.

Интересно, что несмотря на формальную поддержку со стороны Парижа, Никол Пашинян и либеральная правящая верхушка так и не выдвинули никаких своих требований и все обсуждения 7 октября и последующие консультации происходили только вокруг именно азербайджанской повестки.

Об этом говорит в своём интервью и сам азербайджанский президент Ильхам Алиев, отмечая, что все решения были приняты в пользу Баку:

«Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года».

По словам азербайджанского президента, мирный процесс «сейчас ускорился», причём «ни у кого – ни у армянской стороны, ни у Совета Европы – нет вопросов относительно пяти принципов, провозглашенных азербайджанской стороной».

Поэтому то, что происходило в Праге 7 октября нельзя назвать полноценными переговорами, так как на деле там нынешнее соглашательское руководство Армении склоняли к признанию своего поражения и к сдаче всех позиций, а значит к ликвидации Нагорного Карабаха и к превращению страны в фактический турецкий протекторат.

То есть Франция и Совет Европы полностью солидаризировались и согласились на это поглощение, и надавили на Армению, исходя из антироссийских соображений и видя выгоды от этого для НАТО и всего коллективного Запада.

Роспуск армии Арцаха и признание самого Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и есть та самая капитуляция, которая кроется под нейтральным дипломатическим термином «признание территориальной целостности». Это означает не просто возвращение к ситуации 1989 года, а к еще более худшему положению, когда автономные права проживающих там армян не будут обеспечены вовсе, то есть не предоставлены и не гарантированы вообще.

Вдобавок через территорию самой Армении пройдёт фактически экстерриториальный азербайджано-турецкий коридор.

То есть за спиной армянского народа и жителей Арцаха произошёл сговор, по сути сделка, лишающая их суверенитета и независимости.

При этом комплексный план, предложенный Москвой в начале октября, в Праге и в последующем не обсуждался вовсе, хотя он опирался на положения трëхсторонних договорëнностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 годов. Это означает одно – Россию просто попытались выбросить из «переговорного процесса».

Ведь очевидно, что таким образом ЕС в сговоре с Турцией при поддержке США и Великобритании такими вот «переговорами» добивается ликвидации последнего форпоста России на Южном Кавказе, разрушая последнее препятствие на пути османской экспансии, направленной к Каспию и в Центральную Азию.

Видимо поэтому Никол Пашинян заговорил вдруг о возможном выходе Армении из состава ОДКБ в начале 2023 года, что приведет и к ликвидации российской базы, и к выводу миротворцев, так как Нагорного Карабаха теперь не будет. Всё это означает настоящую национальную катастрофу для армян и перечеркивает всю историю освободительной борьбы от турецкого владычества и геноцида, которая оказалась успешной только благодаря России.

Собственно, уже многие начали прозревать, что дело идёт к позорной капитуляции и сдаче Арцаха. И уже 8 октября на центральную площадь Степанакерта вышли сотни людей, которые не расходились всю ночь, требуя выхода к ним главы государства Араика Арутюняна. В противном случае они грозились устроить бунт. Смог успокоить их только председатель парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян, который пообещал, что президент затем обязательно выступит по телевидению.

Правда несмотря на всё желание либеральной прозападной верхушки, ЕС и Турции обойтись без России не получится. Так как, несмотря на желание премьера уйти от ответственности и отказаться от Нагорного Карабаха, нельзя сбрасывать со счетов жителей самого Арцаха, да и граждан Армении, которых никто не спрашивал. Об этом, кстати, говорит и политтехнолог Виген Акопян.

«По замыслу Пашиняна, сложилась ситуация, при которой он больше не несет никакой реальной ответственности за Карабах, но там остается армянское население и остаются российские миротворцы. И потому остальные вопросы нужно обсуждать с Россией», – отмечает Акопян.

Правда, представители Запада подстраховались и продавили решение с отправкой так называемой гражданской миссии ЕС, которая должна будет работать в течение двух месяцев. Данная миссия должна закрепить принятые соглашения и сделать их бесповоротными. 12 октября это подтвердил и министр иностранных дел Армении, что в целом означает вмешательство Европейского Союза в процесс мирного урегулирования.

Эта делегация будет иметь и пропагандистский характер, призванный скрыть истинные намерения и показать, что де Москва не смогла добиться прекращения огня и решить вопросы демаркации, а европейцы смогли это сделать в кратчайшие сроки.

На это рассчитана и шумная кампания против России, которая обвиняется в отказе от поддержки республики и на которую пытаются взвалить ответственность за поражение во второй карабахской войне.

Думаю, что армянский народ тоже не будет сидеть сложа руки, а Москва несмотря на занятость на украинском театре действий сможет выстроить новую тактику и предупредить все угрозы, связанные с заключением такого неравноправного мирного соглашения, навязываемого Западом.