«Пребывают в глубинной депрессии, накладывают на себя руки» – пропагандистка о заукраинцах Мариуполя

Оставшиеся в Мариуполе заукраинцы находятся в подавленном состоянии в ожидании Украины среди пророссийски настроенных жителей, однако выдерживают это не все.

Об этом в эфире «Радио НВ» утверждала главный редактор проукраинского пропагандистского сайта 0629, покинувшая Мариуполь уже на второй день начала СВО, Анна Мурлыкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы не понимаем, что происходит с людьми, которые имели и имеют проукраинскую позицию и, тем не менее, по разным причинам остались в Мариуполе. Я знаю, как минимум, двух человек, которые сейчас находятся в плену, их просто тупо сдали соседи. Не знаю, по каким причинам, может, квартира, а может что-то во дворе, не знаю. Мы не знаем реальной картины с этими проблемами, потому что мы не знаем, что с людьми, которые остались там с проукраинской позицией. Я знаю только два примера, но масштабы трагедии нам неизвестны, мы узнаем только после того, как вернёмся в Мариуполь», – сочиняла Мурлыкина.

По её словам, в Мариуполе очень много пророссийски настроенных людей, среди которых заукраинцам «жить просто невыносимо».

«Большое количество людей в Мариуполе приняли российскую оккупацию. Кто-то тупо продался за деньги, за пенсии, кто-то был всегда лояльный к России, и я не скажу, что считал себя частью «Русского мира», но точно был готов к этому восприятию. И есть такие люди, которые никогда и не скрывали своего отношения к России и негативного отношения к Украине. Таких людей – значительная часть, процент говорить не буду, я не социолог. И есть часть людей, опять же, не знаю, какая, но точно знаю, что есть, потому что я общаюсь с этими людьми, которые ждут Украину каждый день. И за этих я волнуюсь больше всего. Во-первых, потому что они реально незащищены от людей, которые живут рядом с ними и могут просто сдать. С другой стороны, они сейчас находятся в состоянии глубинной депрессии. У одной моей знакомой соседка наложила на себя руки, просто не выдержала нагрузки этой психологической повседневности», – утверждала «редакторка».