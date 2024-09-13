Прецедент для всех новых территорий: Крымских нотариусов лишат лицензии – за езду в Европу по украинским паспортам

Минюст России предложил Нотариальной палате Крыма через суд лишить 22 действующих нотариуса их статуса из-за наличия у них гражданства Украины. Оказалось, что по украинским загранпаспортам нотариусы выезжали за границу в период с 2014 по 2020 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал в эфире «Радио Крым» адвокат Артем Пепа, законодательство о нотариате РФ запрещает двойное гражданство, и когда крымские нотариусы проходили перерегистрацию в 2014 году, нужно было решать вопрос с их двойным гражданством, как это сделали госслужащие – писали заявление в паспортный стол о намерении выйти из гражданства Украины и сдавали внутренние паспорта с трезубцем в отдел кадров по месту работы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Конечно, украинское гражданство было по умолчанию абсолютно у всех крымчан. Такая же история была у всех госслужащих, депутатов и так далее. Люди писали заявление относительно того, что они выходят из украинского гражданства, и передавали на хранение как украинские внутренний и заграничный паспорта. И всё, приступали к работе. Хотя это тоже не является выходом из гражданства в понимании самой юридической процедуры. Они остаются гражданами Украины, поскольку фактически человек не лишён возможности восстановить документы, обратившись в консульство данного государства», – отметил правозащитник.

Лишить гражданства Украины может только президент своим указом, и без такого документа никакие иные решения не окончательные. Причем обращение нужно делать лично в офис президента Украины, никаких дистанционных форм не предусмотрено. Крайне мало шансов, что кто-то подпишет отказ крымчанину от украинского гражданства, поскольку Киев постоянно уверяет в том, что крымчане ждут возвращения украинской власти.

«Я думаю, что для нотариусов должна быть разработана какая-то процедура выхода. Потому что другого механизма, как сейчас выйти из этой ситуации, просто нет. Ну хорошо, напишут заявление о выходе, официально отправят в консульство письма, а дальше? Чтобы решить вопрос нужно придумать механизм передачи украинских паспортов в Нотариальную палату Крыма, чтобы в дальнейшем спокойно работать. Заместить 22 вакансии на данный момент не так просто», – подчеркнул Пепа.

Помимо крымчан, с аналогичной проблемой столкнутся нотариусы новых регионов РФ, и какой-то механизм урегулирования ситуации должен быть. Минюст РФ в своих рекомендациях опирается на действующее законодательство, которое не учитывает переход в состав РФ шести новых регионов, и если вносить изменения в профильный закон, на это потребуется время. В идеале, процедура отказа от украинского гражданства должна быть единой для всех, в том числе – для вновь избранных депутатов местных советов, которым иметь второе гражданство по статусу не положено.