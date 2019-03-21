Прецедент: на Корчинского заявили в полицию за разжигание ненависти к Донбассу

21.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители республик Донбасса, которые не переехали на подконтрольные Украине территории, являются «предателями» и «подданными второго сорта».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил экс-глава УНА-УНСО и лидер праворадикальной группировки «Братство» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Те люди, которые находятся на оккупированных территориях и не ведут подпольной войны, или те люди, которые не выехали оттуда на свободную Украину, являются предателями по формальным признакам, как граждане. Они же платят налоги сепарам или московской агентуре, они с ними все равно так или иначе сотрудничают. И даже по формальным признакам они являются коллаборантами, к коллаборантам не должно быть никакой жалости», – сказал он.

При этом на вопрос ведущего о том, что делать тем людям, которые по возрасту и состоянию здоровья не способны куда-либо выехать, националист ответил, что в таком случае человек является не гражданином, а «подданным второго сорта», о которых не нужно заботится.

В связи с вышесказанным, правозащитная организация «Успешный дозор» сообщила о подаче заявления в полицию.

«Дмитрий Корчинский пренебрегает закрепленным в Конституции Украины принципом равенства человека и гражданина, тем самым усиливая эскалацию конфликта между различными членами общества», – заявили правозащитники.

По их мнению, таким образом радикал совершил правонарушение по статье 161 УК Украины – «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».