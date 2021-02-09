Молдова: преданный язык

09.02.2021, Кишинев, Светлана Бойко

Партия социалистов экс-президента Молдовы Игоря Додона не оправдала ожиданий русскоязычных. Закон о функционировании языков, принятый ими в спешке после поражения на выборах, не прошёл проверку на соответствие Конституции. Организованные социалистами же митинги в поддержку русского языка оказались малочисленными и отпугнули другие партии от общего дела.

Закон новый, претензии старые

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Новый вариант закона о функционировании языков на территории Республики Молдова парламент принял 16 декабря прошлого года. До него действовал закон, принятый ещё в 1989-м Верховным советом Молдавской ССР. Несмотря на прошедшие десятилетия, этот нормативный акт действовал до сих пор. Он гарантировал соблюдение статуса русского языка как языка межнационального общения, а также обеспечивал права языков других национальных меньшинств. В 2018 году Конституционный суд объявил закон от 1989 года устаревшим. Но не отменил – новые законодательные нормы в области лингвистики должен был разработать парламент. Находившаяся тогда у власти коалиция социалистов Додона и демократов Плахотнюка оставила этот предмет без внимания на два года.

Точные причины, почему социалисты вспомнили о языковом законодательстве лишь за десять дней до ухода Додона с поста президента, общественности неизвестны. Одни эксперты полагали, что Додон хотел подложить Санду языковую свинью накануне её вступления во власть. Другие считают, что он пытался заручиться поддержкой русскоязычного электората накануне досрочных парламентских выборов.

Гарантировать официальный статус языка межнационального общения русскому языку было составной частью программы Партии социалистов на парламентских выборах в 2014 и Игоря Додона – на президентских выборах 2016 года. Как бы то ни было, социалисты и депутаты объявленного в розыск молдавского олигарха Илана Шора составили большинство, которое приняло новый закон о функционировании языков.

Законопроект предусматривал, что русский язык получит официальный статус языка межнационального общения. Чиновники несли «личную ответственность» за отказ отвечать гражданам на русском языке. На русский должны были переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений. За исключением пункта про «личную ответственность» новый закон целиком и полностью повторял старый.

Уже на следующий после принятия день депутаты проевропейских партий опротестовали новый закон о функционировании языков в Конституционном суде. Как и следовало ожидать, сформированный больше чем на половину из выдвиженцев этих партий КС отменил закон. Своё решение суд мотивировал тем, что в Конституции нет понятия «официальный язык» и таким образом предоставление такого статуса русскому языку «подрывает положения Конституции Республики Молдова и ставит в неравное положение по отношение к нему другие языки».

Цифры и Конституция

По словам главы КС Домники Маноле, при вынесении вердикта судьи руководствовались статистикой. По данным переписи 2014 года, молдавский/румынский язык является в стране родным для подавляющего большинства граждан (77%), русский родной для 9,39%, гагаузский для 4.08%, украинский для 3.82%, а болгарский 1.48%. Таким образом, по мнению суда, рассматриваемый законопроект не обеспечивал равновесия между защитой госязыка и положением других языков, на которых говорят в стране.

Журналист Елена Левицкая-Пахомова парировала аргумент Маноле цифрами из последней переписи населения.

«В 9 районах Молдовы доля использования украинского языка выше, чем русского. А в 15 из 32 районов разница в использовании русского и украинского языков, как двух языков, составляет не более 2 %», – сказала Левицкая-Пахомова.

Русскоязычные пользователи молдавского сегмента соцсетей также массово раскритиковали решение Конституционного суда. По социальным группам и пабликам разошлась таблица статистических данный социальной сети Facebook о языковых предпочтениях пользователей из Молдовы.

Согласно этим данным 1,2 млн указали языком общения румынский язык, 1,1 млн – русский язык, 21 тысяча – украинский, 6,3 тыс. – турецкий и т.д.

Решение Конституционного суда опираться на статистику переписи населения 2014 года, проведенную находившимся у власти Альянсом за евроинтеграцию русскоязычная часть общественности раскритиковала. Проведенную тогда перепись считают неточной из-за многочисленных нарушений при её проведении. В то же время сторонники евроинтеграции ликовали – русский язык для них является маркером симпатизантов «русского мира» в Молдове.

Мышиные митинги

В защиту русского языка социалисты организовали по стране акции протеста. Пафосно анонсированные, они закончились пшиком. Из 38 городов в стране ПСРМ провела марши лишь в десяти из них. Каждый из этих маршей оказался всего лишь получасовым митингом с участием нескольких десятков человек. Вялые и немногочисленные протесты продемонстрировали беспомощность Партии социалистов и полное отсутствие у неё желания и возможности активно бороться за права русскоязычных в Молдове. Однако при этом социалисты и Додон полностью монополизировали дело защиты русского языка и вынудили другие левые партии воздержаться от участия в протестах.

«Додон просто решил политически продать эту популярную среди населения тему русского языка. Он мог действительно повысить статус русского языка в то время, когда имел большинство в парламенте, свое правительство и находился на посту президента. Но тогда он об этом не думал» – полагает председатель молдавского общественного совета «За свободную родину» Игорь Тулянцев.

Общественный деятель утверждает, что Додон добивался исключительно пиар-эффекта. «Он хотел показать своему электорату и внешним партнерам в РФ, что только он может бороться за права русскоязычных граждан в республике», – с негодованием подчеркнул Тулянцев.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила новоизбранному президенту Майе Санду об её предвыборном обещании обеспечить, чтобы сфера использования русского языка «была на уровне».

«Она призывала не верить «страшилкам» о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными», – указала дипломат.

Захарова также отметила, что вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования.