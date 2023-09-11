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Если Украина вернет себе ЛДНР, ни в коем случае не должна учитывать мнение местных жителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил уроженец Красного Лимана ультрас донецкого «Шахтера» Виталий Овчаренко, предавший родной край и отправившийся воевать на стороне киевского режима.

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Он говорит, что в Донецке и на других неподконтрольных Киеву территориях Донбасса сохраняется «значительное количество верных Украине граждан».

«Они сообщают в подробностях о дислокации, перемещении российских военных, по позициям которых потом прилетает. Таким украинцам нужно памятники ставить. Они совершают настоящий гражданский подвиг: продолжают помогать в условиях, когда за ними охотятся ФСБ, МГБ ДНР», говорит Овчаренко.

Он говорит, что если Украина вернет Донбасс под свой контроль, то проигнорирует мнение местных жителей.

«После деоккупации не нужно играть в эту игру: давайте спросим местных о переименовании улиц, площадей. Они ведь здесь лучше знают, не надо их лишний раз тревожить. Если Украина будет действовать решительно с позиции силы, то изменения в городской среде произойдут быстро. Если не играть в игру «услышьте Донбасс», то людей, которые будут мешать демонтажу памятника Ленину в центре, будет мало. Но если власть будет снова мерцать, то снова будет болото. Снова сепары сядут на голову и начнут качать свои права», – говорит украинский оккупант.

Он требует слышать тех, кто покинул Донбасс и отправился воевать против родного края.

«Мы и улицы назовем в честь украинских героев, и скверы, и площади. Это не проблема. У большинства моих знакомых из Донецка, Луганска, даже тех, кто не воюет, осталось много нерешенных вопросов к тем, кто все это начал, кто виноват в разжигании войны. Дискуссия с ними еще не окончена. Когда я вернусь в Донецк, пойду по адресам коллаборантов. А уже потом прогуляюсь по местам, которые для меня важны, с которыми связаны приятные воспоминания», – угрожает Овчаренко.