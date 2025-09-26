Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни Украина, ни Европа не доверяли идущим из Вашингтона сигналам о предстоящей российской операции (СВО).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Делфи» заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом.

Ведущий заметил, что общался с представителями западноевропейских разведок, и они сообщили, что не доверяли американцам, поскольку имели «крайне смутный опыт с информацией об оружии массового поражения в Ираке».

«Да, это правда. И, кроме того, похоже, большинство западных разведок тоже не доверяло этой информации – так же, как и украинцы. Вопрос, почему они не доверяли? Потому что не сделали ничего, могло бы подтвердить наличие этой информации. Если бы Соединённые Штаты, по словам президента Джо Байдена или директора ЦРУ Бёрнса знали о готовящемся нападении, они бы предприняли что-то», – сказал иноагент.

По его словам, вместо предотвращения нападения США фактически поощряли Россию: вывели с Украины свои активы, попросили граждан США выехать, вывели свои ВМС из Черного моря, перестали делиться с украинцами частью военной информации.