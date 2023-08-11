Предатель из «Газпромбанка» перечислил страны, наемники из которых воюют в ВСУ

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, бежавший из России и записавшийся в Интернациональный легион ВСУ говорит, что с ним воюют наемники из многих стран Европы и США.

Об этом он рассказал в эфире украинского Radio NV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, там, где я служил, офицерский корпус это все украинцы, а солдаты это люди из разных стран. Например, в моем подразделении я единственный россиянин. Кого я лично зная, с кем я принимал участие в различных операциях, они очень мотивированы тем, что понимают, какое это зло – российская власть и вся Россия сейчас. Они считают, что если они их тут не остановят, эта война придет к ним. Это люди не только с Европы. Это и Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Британия, США. Почти все ни считают, что если эту войну не остановить, она может перекинуться на весь мир. И потому они тут», – сказал Волобуев.

На днях Волобуев был награжден боевой медалью «Золотой крест». Эта награда вручается сержантам ВСУ за успешное выполнение задач на поле боя». За какие именно заслуги украинское командование отметило Волобуева, бывший топ-менеджер российского банка умалчивает.

До 2022 года Волобуев, уроженец Сумской области, жил и работал в Москве. В течение многих лет он руководил пресс-службой Газпромбанка. После начала СВО уволился из банка, бросил семью и уехал на Украину, где вступил в ряды вооруженных сил Украины. Известно, что он воевал против российских войск в Бахмуте, где получил ранение.