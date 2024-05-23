Предатель из Крыма получил 16 лет колонии

Виктор Орлов.  
23.05.2024 16:00
  (Мск) , Ялта
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Госизмена, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Житель Ялты Юрий Ломенко признан виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Он приговорен к 16 годам колонии. Защита Ломенко пыталась оспорить вердикт, однако апелляция оставила приговор в силе.

Агент СБУ был задержан в ноябре 2021 года, сообщила «ПолитНавигатору» пресс-служба ФСБ.

Житель Ялты Юрий Ломенко признан виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Он...

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«Установлено, что крымчанин в период 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России…

В ноябре 2023 года Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.

По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщили в ФСБ.

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