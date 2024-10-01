Предатель Кара-Мурза в ПАСЕ противопоставил Кремлю Россию мертвецов

Константин Серпилин.  
01.10.2024 08:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иноагенты, Либералы, ПАСЕ, Политика, Россия


Осужденный за госизмену иноагент Владимир Кара–Мурза, который был освобождён в ходе обмена с Западом, выступил в ПАСЕ с русофобской речью, приправленной набившими оскомину навальнистскими нарративами о «порядочных и добрых людях».

Таким образом, он отблагодарил европейцев за присуждение премии имени Гавела в 2022 году, когда находился в заключении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осужденный за госизмену иноагент Владимир Кара–Мурза, который был освобождён в ходе обмена с Западом,...

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«Это моя Россия, Россия, которую я люблю, Россия, которую я называю домом! Не Россия Владимира Путина, а Россия Бориса Немцова и Алексея Навального. Не Россия убийц и военных преступников, засевших в Кремле, а Россия порядочных и добрых людей, которые им противостоят. Однажды, я знаю, Россия вернёт себе законное место в семье европейских народов в этом дворце, в этом Совете Европы, который достигнет того общеевропейского масштаба, о котором мечтали его основатели.

И это будет очень светлый день для всех нас. Потому что лучшее обещание долгосрочной безопасности, стабильности и демократии на нашем континенте – обещание о том, что Европа наконец станет единой, свободной и мирной, связано с демократической Россией. Я верю в это всем сердцем. Давайте работать вместе, чтобы воплотить это в жизнь», – заявил предатель.

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