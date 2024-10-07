Предатель Касьянов: Украина должна победить, Путин должен быть побеждённым

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Победа Запада над РФ может быть достигнута экономическим путём – обрушением цен на нефть и увеличением вдвое военно-финансовой поддержки Украины.

Об этом на канале редактора телеканала-иноагента «Дождь» Тихона Дзядко и его жены, телеведущей Екатерины Котрикадзе заявил бывший премьер-министр России, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Запад примет принципиальное решение о том, что Украина должна победить, то ситуация будет меняться быстро. Сегодня Запад говорит – мы будем поддерживать так долго, сколько надо, и все начинают уставать и говорить, что эта формула больше не работает. …Никакого интеллектуального решения завершения войны – переговоры, какие-то уступки, это не завершение войны, это ерунда. Завершение войны сводится в одно – Украина должна победить, значит, Путин должен быть побеждённым. Только экономический механизм может сработать. Главный источник пополнения бюджета – в прошлом до 50%, нефтегазовые доходы, в этом году и следующем, с учётом того, что цена на нефть ниже, это 35%. А второе – финансовая и военная помощь Украине должна быть увеличена. Сегодня никакого преимущества Украина не имеет, а Путин имеет», – сказал Касьянов.

«Сегодня Путин производит 4,5 млн. снарядов, а США с ЕС – в три раза меньше. Он тратит 170 млрд. долл. в год (с учётом пересчёта по паритету покупательных способностей), а Украина получает максимум 120, а Путин 130 официально, но 170 по пересчёту, это 6,3. Но если Запад удвоит помощь Украине, то Путин должен будет удвоить свои расходы. И тогда это будет не 6,5, а 15% ВВП на войну. Не 33% бюджета (43 это с безопасностью, ФСБ и т.д.) на войну, а больше половины. Всё – это путь к катастрофе», – добавил либерал.

Котрикадзе возразила, мол, «мы же понимаем», что Запад не будет удваивать поддержку Украины.

«Мы этого не понимаем пока. Я имею надежды ещё», – упрямился Касьянов.