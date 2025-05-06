Предатель Казарин признал: Крым всегда противился Украине

Анатолий Лапин.  
06.05.2025 13:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Общество, Украина


В Крыму во время его пребывания в составе Украины даже в селах говорили на русском языке, а представителей украинства можно было пересчитать на пальцах.

Об этом в эфире видеоблога «Ukraїner» заявил уехавший в Киев после воссоединения полуострова с Россией и примкнувший к ВСУ после начала СВО журналист Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму во время его пребывания в составе Украины даже в селах говорили на русском...

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Казарин, чей отец-пушкинист занимал высокие должности в Крыму, пожаловался, что ему не хватало украинизации.

«С этим жутко раздражающим стереотипом, что, мол, язык города – это обязательно русский, а украинский – это язык села, я, знаете, когда впервые втолкнулся? Когда в Киев приехал – в Крыму даже этого стереотипа не существовало, потому что там даже села были русскоязычными в подавляющем своем большинстве.

И какой-то такого точки субъектности, украинской точки сборки, мне трудно припомнить. Возможно, они были, возможно, мы просто с ними не пересекались, но я все равно думаю, что их было маловато для Крымского полуострова.

Было там три-четыре в Крыму публичных политика, которые стояли на ценностях украинского государства. Но они были, скорее, знаете, такими артефактами. Не еще одним из альтернативных возможных течений, а просто людьми-артефактами, которые рельефно выделялись вокруг общеунифицированного ландшафта. Были люди, общества было не так, чтобы много, а люди попадались. Диффузия украинских ценностей она в Крыму была, но она была слишком постепенной, слишком не быстрой из-за большого сопротивления общества», – заявил Казарин.

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