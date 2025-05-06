В Крыму во время его пребывания в составе Украины даже в селах говорили на русском языке, а представителей украинства можно было пересчитать на пальцах.

Об этом в эфире видеоблога «Ukraїner» заявил уехавший в Киев после воссоединения полуострова с Россией и примкнувший к ВСУ после начала СВО журналист Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Казарин, чей отец-пушкинист занимал высокие должности в Крыму, пожаловался, что ему не хватало украинизации.