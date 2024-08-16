Предатель Киселев ждет не дождется оккупационной администрации в Курской области

Следующим информационным шагом Киева в Курской области может быть объявление органов администрирования.

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший на Украину иноагент-телеведущий Евгений Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неслучайно лишь последние два дня официальные представители украинских властей, включая президента, стали подробно рассказывать о том, что это – да, это операция, которая давно планировалась, и которую мы продолжаем проводить. Я думаю, что эти несколько дней молчания были связаны с тем, что не время ещё было говорить об успехах.

А сейчас мы видим уже, что украинские репортёры в касках и бронежилетах ведут репортажи на территории самой России. Кто-то рассказывает, что украинский флаг подняли над зданием какой-то там поселковой или городской администрации… Следующий сюжет, который мы увидим, это появление каких-то органов администрирования на временно оккупированной территории РФ», – вещал Киселёв.