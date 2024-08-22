Предатель Крыма получил 13 лет строгача

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В Крыму за решетку отправился очередной предатель, работавший в интересах спецслужб киевского режима.

Так, Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Крыма 1994 года рождения, признав его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенный гражданином Российской Федерации шпионаж – передача, собирание, в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации).

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Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе Севастопольской прокуратуры.

В итоге предатель получил 13 лет лишения свободы строгого режима.

Кроме того, ему выписан штраф в 200 тысяч рублей.

При этом заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.