Предатель Крыма получил 13 лет строгача
В Крыму за решетку отправился очередной предатель, работавший в интересах спецслужб киевского режима.
Так, Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Крыма 1994 года рождения, признав его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенный гражданином Российской Федерации шпионаж – передача, собирание, в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации).
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе Севастопольской прокуратуры.
В итоге предатель получил 13 лет лишения свободы строгого режима.
Кроме того, ему выписан штраф в 200 тысяч рублей.
При этом заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.