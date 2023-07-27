Предатель Крыма заговорил об угрозе «недоперемоги»
Война для Украины не обязательно закончится ее победой.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бежавший из Крыма и обслуживающий бандеровский режим в Киеве пропагандист Павел Казарин, после начала СВО мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Казарина, украинцам нужно быть готовыми к тому, что для них есть масса других, «промежуточных между победой и поражением вариантов».
«Я думаю, что сначала нужно добиться этой победы, потому что мы на нее не обречены. То есть, мы не знаем, победим ли в этой войне.
Потому что между поражением и победой есть еще много промежуточных вариантов. То, куда мы придем, в конце концов, будет определяться тем, в какой именно сценарий нашего будущего Украина будет инвестировать, граждане будут инвестировать.
Если мы сейчас перестанем что-то делать, то мы проиграем. Если будем работать на полную, тогда у нас появляется шанс победить. Если мы будем как-то, так или иначе, никак себя вести, то будет что-то промежуточное.
Потому, когда мы говорим, что будет после войны, нужно понимать, что сценарий нашего будущего зависит от сценария окончания этой войны, а на победу мы не обречены», – осторожно напомнил Казарин, явно готовя общественное мнение к тому, что «перемоги» не будет.
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