Предатель Тиньков продолжает зарабатывать в России – его имущество не конфисковано

Вместо того, чтобы национализировать все активы «Тинькофф Банка», российские власти позволили предателю Олегу Тинькову продать его предприятие и обогатиться за счёт средств, фактически, принадлежащих простым гражданам страны.

Об этом в эфире радио «КП» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже Украина, при всём неуважении, ненависти к этой политической системе, к этому государству, ведёт себя более адекватно. Нужно было национализировать «Мотор-Сич», стратегическое предприятие? Они его национализировали и после этого заявили публично, что те предприниматели, которые не будут оказывать поддержку ВСУ в полном размере, будут так же национализированы. А кто-нибудь из наших начальников подобное заявил? А много ли крупных финансово-промышленных структур в России оказывают поддержку российской армии в полном размере? Очень немного. А те, кто оказывают, скрывают это, считают это опасным для себя, для своего бизнеса», – рассказал ведущий.

Также он привёл конкретный пример.

«Вы знаете, что даже активы предателя, изменника Олега Тинькова не конфискованы? Ему сначала позволили продать «Тинькофф Банк», не отняли, не конфисковали, не национализировали, а позволили продать. Предателю заплатили. Мы ему заплатили за банк, Россия заплатила за банк. Ну да, я понимаю, его купил Потанин. А у Потанина деньги откуда? Он, что Netflix придумал какой-нибудь или построил корпорацию American Style с нуля? Нет, он просто приватизировал «Норникель» забесплатно в 96-м году. Вот, откуда у него эти деньги. Так что это наши деньги, это мы заплатили предателю Тинькову за его банк. Но у него же не один банк. Вы не поверите, но у Тинькова, у его семьи по-прежнему есть в России активы, которые до сих пор не национализированы, потому что все сидят, сложив лапки, и говорят: «А что мы можем сделать, российское законодательство не позволяет, мы же не украинцы». Нашли чем хвалиться. Ну и что? Ну и всё», – возмутился Мардан.