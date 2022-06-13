«Предатель Украины» и «кошелек Зеленского: что стоит за арестом генерала Наумова?

Новости Украины

В конце минувшей недели ряд сербских СМИ сообщили о задержании на сербско-македонской границе при попытке ее перехода бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ экс-генерала Андрея Наумова.

Сообщение это быстро разлетелось по телеграм-каналам – от Ильи Кивы и Антона Геращенко до Анатолия Шария и обросло самыми разнообразными версиями и комментариями.

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В то же время были определенные сомнения: а вдруг перед нами «утка по-киевски»? Тем более, что желающих разыграть подобную карту в информпространстве самой Украины предостаточно, ведь Наумов – птица столь высокого полета, что успел перелететь дорогу очень многим на Печерских холмах.

Однако уже в воскресенье все встало на свои места. МВД Сербии подтвердило факт задержания высокопоставленного украинского беглеца. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Сербии, где ему грозит до 12 лет тюрьмы за контрабанду валюты и бриллиантов.

Ряд источников добавляют пикантные подробности: якобы у Наумова при задержании и обыске его авто BMW X6 таможенники обнаружили почти 608 тысяч незадекларированных евро и около 125 тысяч долларов наличными, а также два изумруда общей стоимостью 6,5 тысяч евро.

В Киеве сразу засуетились. Причин для этого много. Задержанный экс-генерал – носитель множества тайн и до своего скандального увольнения – фактически второй человек в «избушке». Многие называют его «человеком Баканова», имея в виду плотную связку с нынешним главой СБУ и другом Зеленского Иваном Бакановым.

Однако, учитывая тот факт, что Наумов – кадровый службист, а Баканов – залетная штафирка в присвоенном задним числом звании лейтенанта, речь идет о том, что экс-генерал был тем человеком, глазами которого Баканов, а значит и Зеленский, наблюдали за внутренней кухней СБУ и тамошними кадрами.

«Арест генерала СБУ Наумова сербами, даёт возможность получения очень важной стратегической информации. Наумов возглавлял внутреннюю безопасность СБУ и имел доступ ко всем внутренним и внешним процессам деятельности службы. И как вишенка на торте – задача Наумова была размещение ранее вывезенных денег Зеленского в Европе, покупка недвижимости и квартир в разных странах для хранения в них наличных, а значит адреса квартир и находящиеся в них суммы, станут скоро известны ФСБ. Речь идёт о миллиардах долларов», – утверждает перебравшийся в Москву опальный нардеп Илья Кива.

При этом он называет Наумова ни много ни мало – «кошельком Зеленского».

Тем не менее, в этой версии есть ряд откровенно слабых мест. Во всяком случае, при детальном рассмотрении она вызывает вопросы, пока что остающиеся без ответов.

Так, например, не до конца ясна история с предусмотрительным бегством Наумова – важного чина из СБУ – за границу в аккурат перед началом российской СВО на Украине. Причем, как говорят злые языки – в компании с самим главным «избушником» Бакановым. Эти же злые языки называли даже адреса берлинских квартир, на которых руководители СБУ пересиживали первые недели российского вторжения от греха подальше.

Киевские политики – причем, что важно – оппозиционные Зеленскому – подтверждают часть этих фактов. Более того, утверждают, что Наумов (а значит, по логике, и Баканов?) знали о дате готовящегося вторжения. И вместо того, чтобы защищать Незалежную, подались в бега.

Послушаем депутата от соросовской партии «Голос» Сергея Рахманина – в прошлом информированного и близкого к источникам из американской амбасады журналиста киевского издания «Зеркало недели»:

«24 февраля, то есть в первый день войны, я был участником совещания, которое проходило у президента. Я непосредственно собственными глазами видел всех руководителей центральных органов государственной власти, которые прибывали либо на рабочих местах, либо на прямой связи с президентом. Единственного человека, которого я не видел – это Иван Баканов».

И вторая цитата:

«Наумов покинул страну не в первые дни, а ещё до начала войны, за несколько дней. Во-вторых, Наумов, к большому сожалению для нашей страны, был носителем огромного количества государственных тайн. Поэтому возникает вопрос не только в том, почему ему дали беспрепятственно пересечь границу, а ещё, почему он до сих пор не объявлен в розыск?».

Итак, фиксируем: 24 февраля на экстренном совещании, созванным президентом Украины, отсутствовал глава СБУ. А близкий к нему и Зеленскому генерал Наумов знал о готовящейся СВО на Украине и покинул страну за несколько часов до ее начала.

Впрочем, 24 февраля и последующие несколько суток пропали с радаров не только Наумов с Бакановым. Достоверной информации о местонахождении большинства высшего руководства Украины в это время тоже нет. И это понятно.

Их негласным девизом в тот момент, когда русский спецназ штурмовал аэродром в Гостомеле и рвался к Жулянам, было «Спасайся, кто может» и «Каждый сам за себя».

Тем не менее, когда первоначальный испуг прошел и вся эта крысиная стая потихоньку вернулась назад в Киев, происходит нечто странное. Зеленский громко увольняет Наумова и еще одного – херсонского – генерала СБУ со службы, лишает званий и объявляет «предателями Родины», причем, делает это не под ковром, а максимально публично – в своем видеообращении к народу.

А в отношении Ивана Баканова, составлявшего «предателю» Наумову кампанию в бегах никаких оргвыводов не следует. Получается классическое: «Друзьям – все, врагам – закон». Баканов и поныне наверху, героически борется с русскими «шпионами и диверсантами» и как ни в чем ни бывало стоит на страже Батькивщины.

В то же время беглый и разжалованный с позором Наумов на Украине не был объявлен даже в розыск. Все ограничилось лишь формальным возбуждением дела о госизмене.

«У меня нет официально подтверждённой информации по поводу пана Наумова, который был фактически вторым человеком в СБУ, что в отношении его ведётся соответствующее следствие. И не просто прилагаются усилия о возвращении пана Наумова на Украину, но и определённые усилия, чтобы установить каким образом этот человек, который был носителем государственных тайн беспрепятственно, без непонятных причин, в неизвестном направлении выехал в неизвестном направлении ещё до начала войны, очевидно имея информацию, что эта война неминуема», – сокрушается в эфире соросовского Радио НВ уже упомянутый депутат Рахманин.

Если бы я был сторонником конспирологических версий и детективных сюжетов, можно было бы посчитать, что разжалование и бегство Наумова за кордон – это такая своеобразная – пускай и кривовато выполненная – операция прикрытия. Правда, с какой целью – непонятно.

Еще один потенциально громкий и взрывоопасный сюжет, который ждет своего развития в свете задержания Наумова в Сербии – это распутывание клубка интриг внутри самой СБУ, ниточки от которого тянутся на Банковую в офис самого Зеленского и к его ближнему окружению.

Если кто забыл, примерно за месяц до начала СВО в «избушке» произошел громкий внутренний скандал. 22 января телеграм-канал «Карточный офис», а также два украинских издания сообщили сенсационную информацию о том, что один высокий чин из СБУ готовил убийство второго.

На следующий день СБУ сообщила, что предотвратила убийство собственного генерала, по подозрению в подготовке которого был задержан действующий сотрудник. История получилась максимально некрасивая.

В то время когда весь мир говорил о готовящемся нападении России украинские «избушники» заказывали киллерам друг друга.

Героем этой истории также был Наумов. Именно его убийство заказал бывший зампредседателя СБУ в 2019-2020 годах и бывший начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Дмитрий Нескоромный полковнику «Альфы» СБУ Андрею Расюку. Последний в итоге был задержан по подозрению в подготовке убийства, а Нескоромный традиционно подался в бега в ЕС, откуда несколько месяцев безрезультатно грозил Зеленскому и Ко разоблачениями и некими «чемоданами с компроматом».

Однако развития эта история по разным причинам не получила. Хотя потенциал у нее был довольно серьезный. Ведь речь шла не просто о криминальных разборках в СБУ, а о том, что они были отражением теневой борьбы группировок в офисе самого Зеленского.

Ведь Дмитрия Нескоромного связывают с экс-главой офиса президента Андреем Богданом, а Андрея Наумова называют другом нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.

Последний раз анонсированная Нескоромным в Брюсселе 2 февраля этого года пресс-конференция под громким названием «Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескромный будет говорить о злоупотреблениях страны на уровне должностных лиц» так и не состоялась.

Что теперь? Понятно, что все зависит от того, выкрутится ли опальный генерал СБУ из переделки или нет. Если да, то после соблюдения неких формальных процедур или внесения залога его отпустят, после чего, возможно, он опять подастся в бега. Если же нет, то нас ждет долгая и увлекательная процедура с предъявлением ему официальных обвинений сначала сербами, а затем, возможно, и Украиной.

Понятно, что официальный Киев будет это дело всячески тормозить, а вот оппозиция Зеленскому – максимально медийно подсвечивать и требовать экстрадиции «героя» на родину. Заодно это станет и лакмусом для самой СБУ – насколько она «своих» не сдает, есть ли у нее вообще «свои» и входит ли в их число пан Наумов.

Также интересно, что скажет опальный генерал, если он, конечно, заговорит.

Но в том, что процесс будет быстрым, автор этих строк не уверен. На примере венского сидельца Фирташа экстрадиции которого восемь лет добивается ФБР США, мы знаем, что такие дела могут тянуться годами.