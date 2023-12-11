Предатель Васильев преподаёт в МГУ – «Ветераны России» обратились в Следком

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Написавший покаянное письмо в адрес литовских властей с осуждением спецоперации России на Украине телеведущий Александр Васильев вернулся в Москву и работает экспертом по моде и искусству на образовательной программе «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ.

Этот факт возмутил многих, в том числе военного эксперта Владислава Шурыгина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одна тварь приползла в Россию и пытается присосаться к денежной вене. Васильева уже даже потащила в свой эфир “Говорит Москва”, цитируя по поводу и без… Хотя, по сути, им должен заниматься Следственный Комитет! Пятая колонна тащит своих?», – написал Шурыгин в своем тг-канале.

Движение «Ветераны России» услышало его призыв и обратилось в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Васильева на антироссийскую деятельность.

«Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны?», — заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Таких “возвращенцев” как Васильев будут ещё десятки и сотни. Почему их не фиксируют прямо на границе и не отправляют в фильтрационные лагеря? Как всегда, бдительность проявляют только общественники», – считает публицист Сергей Мардан.

Сам Васильев похвастался русофобскому латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», что ради возвращения в Россию он ничем не пожертвовал и отказался, когда его попросили съездить с лекциями на Донбасс. Единственное в чем себя ограничивает «историк моды», он не упоминает президента РФ Владимира Путина.

Он продолжает презрительно поливать Родину грязью и превозносить все западное.

«И в России родятся новые красавицы. Только эти красавицы не пробьются из-за того, что сейчас творится в мире, ни на французский, ни на итальянский подиум, ни в кино США, ни на телевидение Великобритании. Станут ли они от этого хуже? Да. Потому что у них не будет рейтинга международной звезды. Да, они наверняка будут потрясающими звездами в Уфе, Екатеринбурге и Краснодаре. Но это не тот же самый резонанс», – рассуждал Васильев.

Его расстроило, что в Москве «рестораны полны, дамы разодеты». Он воспринял это как «махину самовлюбленности и уверенности в своей правоте».

«Они абсолютно самодостаточны. Может, это хорошая мина при плохой игре?», – размышляет нацпредатель.