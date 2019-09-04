04.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Украина
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Предателей Крыма покрошили в Донбассе

На Донбассе были ликвидированы полсотни боевиков – выходцев из Крыма, а на полуострове до сих пор проживают их семьи.

Об этом в эфире программа «Вопрос национальной безопасности» заявил координатор крымского «Евромайдана» Андрей Щекун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, еще порядка 300 выходцев из Крыма воюют сегодня в зоне проведения боевых действий.

«Есть вопрос, мы поднимали перед представителем президента – 45 погибших крымчан, которые уже погибли, их семьи – об этом даже представитель не знал. Мы список прочитали, каждого по фамилии и где он родился. Это АТОшник наш Сергей Викарчук составил такой список. Об этом мало кто знал. Более того, больше трехсот крымчан воюют сегодня на востоке. И это тоже цифры. Правда, кто-то там родился, потом переехал – ну, там миграция происходит. Но это в любом случае крымчане. Семьи части погибших проживают в Крыму – кто будет их поддерживать, оберегать? Часть уже тут каких-то есть семей», – заявил Щекун.

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