//exit;
27.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
История, Крым, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Предателей не любят: Нашлось видео сестёр Опанасюк с Майдана

Сёстры Анна и Мария Опанасюк, подвергшиеся травле на Украине за родителей, работающих в органах власти российского Крыма, следует пенять на самих себя, пять лет назад «скакавших» на сцене Евромайдана, разогревая участников государственного переворота в центре Киева.

Архивное видео было опубликовано в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дочери вице-премьера Ларисы Опанасюк, тогда – председателя Республиканского комитета Крыма по охране культурного наследия, члена Партии регионов, довольно скверно исполнили со сцены кавер на песню группы Queen «We are the champions».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть