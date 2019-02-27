Предателей не любят: Нашлось видео сестёр Опанасюк с Майдана

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Сёстры Анна и Мария Опанасюк, подвергшиеся травле на Украине за родителей, работающих в органах власти российского Крыма, следует пенять на самих себя, пять лет назад «скакавших» на сцене Евромайдана, разогревая участников государственного переворота в центре Киева.

Архивное видео было опубликовано в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дочери вице-премьера Ларисы Опанасюк, тогда – председателя Республиканского комитета Крыма по охране культурного наследия, члена Партии регионов, довольно скверно исполнили со сцены кавер на песню группы Queen «We are the champions».