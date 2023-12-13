«Предатели, негодяи и подлецы»: болгарские «братушки» режут на части памятник Советской армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В столице Болгарии вчера начались работы по демонтажу памятника Советской армии, который был установлен в центре города в 1954 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», из Софии сообщает ТАСС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что «у фигуры советского солдата была отрезана рука, державшая автомат ППШ, который был грозным оружием в борьбе с фашизмом».

«В среду работы по демонтажу памятника продолжатся. Бронзовые фигуры, которые в знак признательности к «советской армии – освободительнице» установили в центре Софии в 1954 году, будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая. В вечерние часы защитников монумента корреспондент ТАСС в районе памятника не заметил, зато было много тех, кто радовался происходящему», – описывает ситуацию журналист агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу на брифинге заявила, что эта скульптура «стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей истеблишмента».

«Варварские действия, предпринимаемые болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения. Особенно цинично они выглядят в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в самой Европе. Деградирует положение с соблюдением прав человека, с чудовищной фальсификации истории – дела обстоят катастрофически и в Европе, и в мире в целом. Болгария давно, сама того не замечая, идёт по пути реабилитации нацизма. Ультраправые организации, откровенно пропагандирующие расовую ненависть и нетерпимость, выходят из-под всякого контроля. На государственном уровне поощряется агрессивная русофобия, по своей сути ничем не отличающаяся от расизма», – сказала представитель российского МИДа.

По ее словам, предложения России о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента, предусмотренные статьёй 14 двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве, болгарской стороной проигнорированы.

«Рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, усугубляющий и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь, как уже не раз случалось, выбирает не ту сторону истории. Платить за последствия этого позорного решения в полной мере придется ей самой», – резюмировала Захарова.

А вот депутат Государственной думы, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев подверг критике не только власти, но и болгарский народ.

«Сраные братушки. Воевали против нас и в Первую, и во Вторую мировую. Русские за их освобождение от Османского ига положили 200 тысяч жизней. А они насрали на могилы наших солдат и разрушают их памятники. И не говорите, что народ там любит русских, это всё правительство. Если бы были благодарны России, не позволили бы. Гнилой рабский народ», – приходит к выводу Матвеев.

Вторит ему и экс-редактор «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков.

«Всё, болгары, вы пали ниже всякого паскудства. Самим существованием своим и как нации, и как страны вы обязаны России, русским и советским солдатам, русским и советским военачальникам, дипломатам, политикам. Предатели! Паскудные предатели! Подлецы!», – негодует Третьяков.

Не менее жестко высказывается экс-глава «Роскосмоса» Дмитирий Рогозин.

«Братья-болгары! Когда в следующий раз турки будут прибивать ваши головы сквозь уши гвоздями к забору и стенке сарая, не зовите нас! Мы больше не придем. Сами теперь уж как-нибудь…», – подчеркнул он.

Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации.