Предатели Крыма угрожают из Киева новыми подрывами мостов

В Крыму нужно взорвать еще два моста на Арабатской стрелке, чтобы окончательно прервать снабжение российской группировки в Запорожской области, а после приступать к бомбардировкам самого полуострова, поскольку заукраинские жители его давно покинули, а несознательные будут гибнуть в давке на Крымском мосту.

Такие прогнозы озвучили бывшие крымчане, поддержавшие в 2014 году государственный переворот на Украине, и ныне обслуживающие бандеровский режим в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Предателей своей малой родины собрала на эфире сбежавшая из Крыма в 2014 году грантоедка Валентина Самар Корреспондент «ПолитНавигатора» приводит некоторые выступления, чтобы читатели имели представление, какую ненависть испытывают по отношению к бывшим землякам осевшие в Киеве деятели – кандидаты на денацификацию.

Лейтмотив эфира подельников Самар – всё свидетельствует о скором наступлении ВСУ, и населению нужно прятаться или бежать. Правда, хотя бы приблизительную дату никто не называет, поскольку все зависит от Запада – страны НАТО слишком медленно оказывают военную помощь, и без ее активации Украина не победит Россию. А чтобы ускорить процесс, выступающие дают несколько подсказок – какие еще мосты нужно взорвать вслед за Чонгарским.

«У нас на сайте сейчас появилась новость, где мы говорим, что из-за того, что эти два моста поражены, теперь россияне перебрасывают оружие и технику из Крыма в Херсонскую область и дальше в Запорожскую через дорогу, которая проходит по косе Арабатская стрелка. И мы подготовили небольшой сюжет, где еще могут быть «хлопки» и должны быть, если Вооруженные силы Украины намерены достичь результата, чтобы Крымский полуостров стал островом, и это будет способствовать освобождению Крыма», – сообщила Самар.

Её сообщник – бывший придворный экономист «македонского» правительства Крыма Андрей Клименко – рисует апокалиптические картины, как миллион «понаехавших» толпой ринется на Крымский мост, если тот еще будет стоять, будет давить друг друга, а по ним пронесется отступающая военная техника.

«У меня ассоциации такие возникают – Крым 1920 года, когда врангелевцы выходили из Крыма, и я почти уверен, что будет что-то подобное, только эвакуироваться будут не в направлении Турции, а через Керченский пролив. Там сейчас 4 парома, ну найдут они еще пару паромов, не больше. Поставят они туда свои 6 десантных кораблей больших, которые там по 500 человек и все, это будет хаос, все это будет толпой», – фантазирует Клименко.

Затем он поправляется – ведь украинские СМИ уже несколько месяцев убеждают «громадян», что русские бегут из Крыма.

«Вся эта рать с большими погонами уже вывозила оттуда семьи к местам постоянного проживания, все равно их там осталось ну 600-700 тысяч точно. Представьте себя, какая паника, когда все эти сотни тысяч людей пойдут к Керченскому полуострову. Значит, в районе Керченского моста, если он еще будет, будет давка. Будет давка на Керченской паромной переправе, и конечно, Российская Федерация этот хаос будет укрощать, потому что первыми должны двигаться военные, что на вход, что на выход из Крыма. Да, там будут страшные, конечно, картины», – разглагольствует страдающий алкоголизмом «эксперт».

Клименко, противореча прогнозам о скором приближении, далее стращал еще предстоящей депортацией из Крыма нелояльного населения.

« Если это зона боевых действий или прифронтовая зона, там не должно быть ненадежных политически элементов, которые могут помогать врагу. Это аксиома в их военной политике. Поэтому я не исключаю, что они могут пойти на массовую депортацию», – считает Клименко.

Воодушевленный своим предположением, он предложил рассмотреть вопрос массовой депортации на очередном «экспертном форуме «Крымской платформы», где очень любят обсуждать будущее Крыма в свободной Украине, как базу НАТО и судостроительный узел Великобритании.