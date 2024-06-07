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Когда занимающие все ключевые посты в Молдове, в том числе в руководстве спецслужб и правоохранительных органов, граждане Румынии обвиняют кого-то в «предательстве Родины», это звучит абсурдно. Об этом написал в своём телеграм-канале ветеран молдавской журналистики Дмитрий Чубашенко.

Он напоминает, что при получении гражданства Румынии эти люди дали следующую клятву на верность этому государству:

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«Клянусь быть преданным Родине и румынскому народу, защищать национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии».

Более того, напоминает Чубашенко, в Конституции Румынии говорится, что «верность стране священна», а «граждане имеют право и обязанность защищать Румынию». При этом Закон о национальной безопасности Румынии устанавливает, что «румынские граждане, выражая свою лояльность стране, имеют моральный долг вносить свой вклад в национальную безопасность».

«Когда эти высшие государственные чиновники, которые по закону обязаны быть лояльными другой стране и подтверждать эту лояльность своими действиями, обвиняют других в измене Родине, они должны, в первую очередь, посмотреть на себя в зеркало. Если кто-то нарушил молдавский закон, он должен нести за это ответственность. Но когда чиновники, которые by default обязаны быть лояльными другой стране, интересы которой, мягко говоря, не во всем совпадают с интересами Молдовы (и даже противоречат им), тот тут подойдет поговорка «чья бы корова мычала»…» – резюмирует Чубашенко.