«Предатели Украины!» – Рада провалила голосование за переименования, но нацистов это не остановило

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Верховная рада не набрала достаточного количества голосов за постановление о присвоении ряду населённых пунктов и районов бандеровских названий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время обсуждения документа многие депутаты выступили с русофобскими речами, сводившимися к необходимости переименования. Экзекуции должны были подвергнуться 262 села, 56 поселков, 15 городов и 7 районов.

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«Это важный элемент деколонизации Украины, ее освобождения от маркеров «русского мира». После победы Революции достоинства я представлял здесь пакет законов о декоммунизации, благодаря которым в стране изменено более 50 тысяч коммунистических названий. И сегодня Новомосковск получит название Самар, Павлоград станет Матвиевым, Молодогвардейск – Атамановкой, Южное получит название Порт-Анненталь, Южноукраинск – древнее казацкое название Гард. Надеюсь, что все поддержат это постановление, ведь не голосовать за деколонизацию во время полномасштабной войны может только откровенная российская агентура и враги Украины», – сказал депутат Владимир Вятрович.

«Постановление, не менее историческое, чем запрет московской Церкви, ибо это также вопрос нашей безопасности, будущего наших детей», – поддакнула парламентарий Лариса Билозир.

И ни один депутат не рискнул высказать хоть слово против. Тем не менее, в ходе голосования инициативу поддержали только 210 парламентариев, 3 –нашли смелость нажать кнопку «против», 5 – воздержались, вообще не голосовали 73.

И тут у нацистов началась истерика, они начали требовать пересмотреть решение. Депутат от «Голоса» Роман Лозинский даже начал угрожать коллегам.

«Коллеги, я вижу улыбки на отдельных лицах. Вы радуетесь, что люди на ваших округах, эти группы, которым промыли мозги, на которых работала российская пропаганда, скажут вам – «молодцы», и когда-то проголосуют за вас. Никогда за вас больше не проголосуют, потому что все, кто голосовали против, воздерживались и вытаскивали карточки, ваши имена будет знать каждый украинец! За вас никто не проголосует никогда, потому что вы в момент полномасштабной войны вы думаете об округах и о голосах, вы думаете о будущих политических интересах и о цветах своих. Вы предатели Украины! И ваши имена будет знать вся страна. А это постановление нашим созывом таки будет проголосовано», – изрыгал угрозы бандеровец.

«Мы никому не позволим тащить сюда Москву. Мы никому не позволим и дальше жить во всех российских нарративах. Мы требуем сейчас собрать согласительный совет, дать поручение профильному комитету рассмотреть это постановление, вынести его в сессионный зал и проголосовать», – истерила печально известная Ирина Геращенко.

А депутат-нацик Игорь Гузь перешёл к открытому шантажу.

«Патриотические депутаты в этом зале не позволят, чтобы Россия дальше руководила парламентом. Это решение будет принято! Если нет, будем блокировать этот парламент. Руслан Алексеевич, он будет заблокирован. Займите патриотическую позицию. Я знаю, что председатель парламента – украинский патриот. Я знаю, что его заместители – украинские патриоты. В чем проблема? Значит, еще раз, это решение принципиальное – 330 населенных пунктов. Поэтому либо мы за Украину, либо этот парламент дальше работать не будет», – потребовал Гузь.

В конце концов, спикер парламента пошёл у них на поводу, предложил просто повторно внести это же постановление под другим номером, и остановил заседание.