Предательница Гайдар скорбит, что Россия не разорится

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Дочь автора «шоковой экономики» Мария Гайдар с сожалением констатирует, что России не угрожают ни дефолт, ни разорение.

Об этом она заявила в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим рост по российским регионам, как раз самым бедным. Это не закончится завтра, это продлится. Они перестроили производство, направили туда ресурсы, и денег им какое-то время хватит. Есть возможность еще занимать где-то, есть возможность занимать у населения. И они будут это продолжать 5-10 лет. Я практически уверена, что они протянут», – сказала Гайдар.

Она надеется, что может быть в российских магазинах не станет еды лет через 20, но «все, что построено, никуда не денется, и ресурсы не рассосутся».