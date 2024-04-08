Предательница Гайдар скорбит, что Россия не разорится

Елена Острякова.  
08.04.2024 12:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1778
 
Дзен, Россия, Экономика


Дочь автора «шоковой экономики» Мария Гайдар с сожалением констатирует, что России не угрожают ни дефолт, ни разорение.

Об этом она заявила в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дочь автора «шоковой экономики» Мария Гайдар с сожалением констатирует, что России не угрожают ни...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы видим рост по российским регионам, как раз самым бедным. Это не закончится завтра, это продлится. Они перестроили производство, направили туда ресурсы, и денег им какое-то время хватит. Есть возможность еще занимать где-то, есть возможность занимать у населения. И они будут это продолжать 5-10 лет. Я практически уверена, что они протянут», – сказала Гайдар.

Она надеется, что может быть в российских магазинах не станет еды лет через 20, но «все, что построено, никуда не денется, и ресурсы не рассосутся».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть