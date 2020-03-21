Предательский план Зеленского забуксовал – не помогли даже взятки

21.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде забуксовало принятие закона, позволяющего продажу черноземов западным корпорациям, поскольку режим Владимира Зеленского не успел подкупить нужное количество депутатов.

Об этом в интервью Youtube-каналу «Капитал» заявил депутат Верховной Рады Антон Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Элементарно не было голосов, несмотря на обещания, преференции, бонусы, – заявил политик. – Мы с вами понимаем, что, будучи адекватным, за это голосовать нельзя… Поэтому этот вопрос отложили, насколько отложили – непонятно».

По словам Полякова, продавать землю в условиях кризиса, ради кредита отдавать последнее – это «самая профанская позиция». И этого следует избегать.

«Мы же уволили профана Гончарука. Нельзя продавать землю в кризис! Ее скупят за бесценок и, опять же, международные спекулянты заработают на этом. Что мы получим взамен? Транш кусками на 5,5 миллиардов долларов? Ну, это смешно!» – добавил депутат Верховной рады.

Поляков рассказал, что вместе с аграриями проанализировал, чем обернется для Украины принятие закона о продаже земли, и получилось, что после открытия этого сегмента рынка следует ожидать потери ВВП в районе 5–7 процентов. «И никто об этом не говорит!» – возмутился депутат.